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İspanya, Madrid, İzmir, Ekonomi

Valensiya ve İzmir kardeşlik yolunda

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin yurt dışı pazar bağlantılarını artırmak, ihracat kapasitelerine katkı sağlamak amacıyla ikinci yurt dışı gezisini İspanya'nın başkenti Madrid ve Batı Akdeniz'in en büyük liman kenti Valensiya'ya düzenledi.

10.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:20
Valensiya ve İzmir kardeşlik yolunda

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin yurt dışı pazar bağlantılarını artırmak, ihracat kapasitelerine katkı sağlamak amacıyla ikinci yurt dışı gezisini İspanya'nın başkenti Madrid ve Batı Akdeniz'in en büyük liman kenti Valensiya'ya düzenledi. Gezide, Valensiya-İzmir arasında kardeş şehir protokolü imzalanmasına yönelik ilk adımlar atıldı.


Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yurt dışı iş gezilerine bir yenisini daha ekledi. Üyelerinin yurt dışı pazar bağlantılarını artırmak, ihracat kapasitelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen geziler kapsamında EGİAD, İspanya'nın başkenti Madrid ve Batı Akdeniz'in en büyük liman kenti Valensiya'ya bir gezi planladı. EGİAD yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ikinci yurt dışı gezisinde önemli temaslarda bulunuldu.


Soyer ve ekibi de eşlik etti


İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Daire Başkanlığının da ilk kez katılım gösterdiği EGİAD iş gezisine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi de eşlik etti. Enerji, makine, lojistik, danışmanlık, turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlere ilişkin görüşme ve bağlantıların yapıldığı gezide, Valensiya İzmir arasında kardeş şehir protokolü imzalanmasına yönelik ilk adımlar atıldı.


EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan öncülüğünde gerçekleşen İspanya iş gezisine; başkan vekili Alp Avni Yelkenbiçer, yönetim kurulu üyesi Cem Demirci, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Erkan Karacar ve EGİAD üyesi Metin Taşkıran katılım gösterdi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İBB Başkanlık Danışmanı Onur Eryüce, İBB Turizm Şube Müdürlüğü Şefi Yener Ceylan'ın da katıldığı ziyaretlerin, özellikle Valensiya ve İzmir arasındaki kardeş şehir iş birliğinin sağlanması açısından önemli olduğu vurgulandı.


Madrid Ticaret Odası (Camara de Madrid), AJE Madrid (Genç girişimcilik ve kuluçka merkezi), T.C. Madrid Büyükelçiliği, T.C. Ticaret Müsteşarlığı, Valensiya Belediye Başkanlığı, Valensiya Ticaret Odası (Camara de Valencia) ve Valensiya Fahri Konsolosluğu olmak üzere ziyaretler geniş bir perspektifte gerçekleşti.


Başkan Aslan: "Ticari faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir etken olacaktır"


Samimi bir ortamda geçen görüşmelerde İspanya hakkında ekonomik, kültürel, hukuki ve genel bilgiler veren heyetler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. EGİAD olarak Türk iş insanlarının İspanya'daki faaliyetlerinden bahseden Başkan Aslan, yapılacak ticarette İspanya'nın stratejik önemine vurgu yaptı.


Aslan, "İspanya stratejik bir öneme sahip. Ülkeyi tanımak ve pazar araştırması yapmak üzere iş gezisi planladık. Yeni trendleri, üretim teknolojilerini, pazarlama stratejilerini inceleme fırsatı bulduk. İki ülke arasındaki ortak yönlerimizin çokluğu ve özellikle İzmir ve Valensiya'nın benzerlikleri ticari faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir etken olacaktır" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İspanya'nın en büyük 3. kenti Valensiya'nın Belediye Başkanı Joan Ribo Canut'u İzmir Enternasyonel Fuarına davet ederek, "Bu müreffeh Akdeniz liman kentiyle kardeş şehir olup turizmden sanata ticaretten gastronomiye iş birliği yapmak isteriz. Valensiya ile kurmayı planladığımız kardeş şehir ilişkisi ile ilgili istişarelerde bulunmak verimli olmuştur" şeklinde ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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