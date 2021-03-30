Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Eski Fenerbahçeli futbolcu Valbuena'ya Fransa Milli Takımı'ndan beraber oynadığı Karim Benzema'nın yaptığı 'şantaj kasedi'nin davası ekim ayında görülecek. Karim Benzema, 20-22 Ekim tarihleri arasında mahkemede savunma verecek. Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcunun hapse girme ihtimali de bulunuyor.

Valbuena-Benzema davası ekim ayında sonuca varabilir. 2015 yılında Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle Fransa Milli Takımı'ndan men edilen Karim Benzema, ekim ayında hakim karşısına çıkıyor. Fenerbahçe'de de top koşturan Fransız futbolcu Valbuena, Benzema'nın para karşılığında kendisini tehdit ettiğini açıklamıştı. Bunun ardından Benzema bir daha Fransa formasının yüzünü göremedi.

Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir

DESCHAMPS KÖPRÜLERİ YAKTI

Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Deschamps, Karim Benzema'yı özür dilemesine rağmen affetmedi ve bir daha kadroya almadı. Valbuena'nın yer aldığı görüntüleri ifşalamakla suçlanan Benzema'nın ceza alma durumu bir hayli yüksek.

Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir

KARİYERİ RİSK ALTINDA

Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Real Madrid'in en önemli gol silahı olan Karim Benzema, bu davada hapis cezasıyla da karşılaşabilir. 33 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki kariyeri büyük risk altında.

Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir

İlgili Haberler

Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim? FB Teknik Direktörü kim? 25 Mart FB yeni teknik direktör kim?
Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim? FB Teknik Direktörü kim? 25 Mart FB yeni teknik direktör kim?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ömer Çelik Ali İhsan Su Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Mesut Bakkal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:33:22. #1.16#
title