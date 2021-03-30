Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir

Eski Fenerbahçeli futbolcu Valbuena'ya Fransa Milli Takımı'ndan beraber oynadığı Karim Benzema'nın yaptığı 'şantaj kasedi'nin davası ekim ayında görülecek. Karim Benzema, 20-22 Ekim tarihleri arasında mahkemede savunma verecek. Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcunun hapse girme ihtimali de bulunuyor.

Valbuena-Benzema davası ekim ayında sonuca varabilir. 2015 yılında Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle Fransa Milli Takımı'ndan men edilen Karim Benzema, ekim ayında hakim karşısına çıkıyor. Fenerbahçe'de de top koşturan Fransız futbolcu Valbuena, Benzema'nın para karşılığında kendisini tehdit ettiğini açıklamıştı. Bunun ardından Benzema bir daha Fransa formasının yüzünü göremedi.

DESCHAMPS KÖPRÜLERİ YAKTI

Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Deschamps, Karim Benzema'yı özür dilemesine rağmen affetmedi ve bir daha kadroya almadı. Valbuena'nın yer aldığı görüntüleri ifşalamakla suçlanan Benzema'nın ceza alma durumu bir hayli yüksek.

KARİYERİ RİSK ALTINDA

Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Real Madrid'in en önemli gol silahı olan Karim Benzema, bu davada hapis cezasıyla da karşılaşabilir. 33 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki kariyeri büyük risk altında.