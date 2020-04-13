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Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak

Giyim devi Vakko, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesinde sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak.

13.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:39
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak

Milli Dayanışma Kampanyası'nın ilk günlerinden itibaren üretim merkezini maske üretimine tahsis eden Vakko, yeni bir maske üretim teknolojisine geçti. Şirket, salgınla mücadele seferberliği kapsamında Sağlık Bakanlığı'na strelize koşullarda üretilen ve paketlenen 3 milyon adet maske bağışlayacak.

"SALGINLA MÜCADELEYE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Vakko'dan yapılan açıklamada, "Tüm dünyada devam eden bu eşi benzeri görülmemiş salgınla mücadele etmek için gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gözetmek ve karşılamak öncelikli görevimiz. Türkiye'nin salgınla mücadelesi kapsamında başlatılan seferberliğe katkıda bulunmaya, ihtiyaçlar doğrultusunda biz de mevcut kaynaklarımızı artırarak devam ediyoruz. Maske üretim sürecinde görev alan tüm personel için en yüksek sağlık koruma önlemleri alındı. Ayrıca, kullanılan materyaller ilgili makamlar tarafından onaylanan kıstaslara uygun şekilde üretiliyor. Vakko Üretim Merkezi'nde kurulum süreçleri tamamlanarak önümüzdeki hafta itibariyle faaliyete geçecek olan yeni makineler, Sağlık Bakanlığımıza teslim edilmek üzere 3 milyon maske daha üretecek. Bu süreçte büyük özveriyle sahada emek veren tüm çalışanlarımızla gurur duyuyor ve sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.

Kaynak: AA

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