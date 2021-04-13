VakıfBank, final serisinde durumu 2-0'a getirdi
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VakıfBank, final serisinde durumu 2-0'a getirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
VakıfBank, final serisinde durumu 2-0'a getirdi

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Erol Akbulut, Metin KorkutVAKIFBANK: Kübra 4, Meliha 5, Haak 23, Michelle 15, Maja 3, Zehra 8, Ayça (L)FENERBAHÇE OPET: Kelsey 13, Dicle 2, Vargas 17, Busa 3, Eda 7, Naz 2, Aylin (L), Melis, Beliz 2SETLER: 25-23, 25-19, 25-21SÜRE: 81 dakika (26,...

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SALON:  VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER:  Erol Akbulut, Metin Korkut

VAKIFBANK:  Kübra 4, Meliha 5, Haak 23, Michelle 15, Maja 3, Zehra 8, Ayça (L)FENERBAHÇE OPET:  Kelsey 13, Dicle 2, Vargas 17, Busa 3, Eda 7, Naz 2, Aylin (L), Melis, Beliz 2SETLER:  25-23, 25-19, 25-21SÜRE:  81 dakika (26, 27, 28)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i kendi sahasında 25-23, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakaya karşılıklı sayılarla başlanırken, sarı siyahlı ekip ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Setin devamında etkili oyununu sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette teknik molaya 12-10'la üstün giren sarı siyahlılar, hücum ve defanstaki iyi oyunu sonucunda seti 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setinde de skor ve oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan VakıfBank, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, serinin üçüncü maçında 16 Nisan Cuma günü saat 20.30'da VakıfBank Spor Sarayı'nda Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Sarı siyahlı ekip, üçüncü maçı kazanması halinde şampiyon olacak.


- İstanbul
VakıfBank, final serisinde durumu 2-0'a getirdi
VakıfBank, final serisinde durumu 2-0'a getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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