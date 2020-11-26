Vaka sayısı: Türkiye'de temmuz ayından beri ilk defa koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, çarşamba yaptığı basın toplantısında beş ay sonra ilk defa koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında beş ay sonra ilk defa koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saat içinde 28 bin 351 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koca, eylül ayında yaptığı açıklamada 29 Temmuz'dan beri günlük olarak vaka sayısının değil, hasta sayısının

Bu açıklamaya hem Türkiye'deki sağlık alanında görev yapan meslek birliklerinden hem de Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere uluslararası camiadan tepki gelmişti.

İngiltere, Türkiye'nin uluslararası normlara göre vaka sayısını açıklamadığını gerekçe göstererek seyahat koridoru uygulamasını kaldırmıştı.

Koca'nın çarşamba günü açıkladığı vaka sayısı ile Türkiye, dünyada günlük olarak en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülkelerden biri oldu.

ABD, son bir haftadır günde 170 binin üzerinde vaka sayısı açıklayarak günlük vaka sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Brezilya ve Hindistan da 30 binin üzerinde günlük vaka sayısı açıklayan ülkeler arasında.

İtalya ise 25 Kasım Çarşamba günü açıkladığı 25 bin 853 vaka sayısıyla Avrupa'da en çok koronavirüs günlük vaka sayısının görüldüğü ülkeydi.

Ancak açıklanan yeri verilerle Türkiye, Avrupa'da günlük vaka sayısı açısından ilk sıraya oturdu.

İstanbul Tabip Odası da attığı tweetinde "Avrupa'da pozitif vaka sayılarında birinciyiz" ifadesini kullandı.

'Artık semptom göstermeyen vakalar da tablolarda olacak'

Koca, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında vatandaşların tüm verilerden haberdar olmak istediğini söyleyerek artık semptom göstermeyen vakaların da günlük tablolarda yer alacağını aktardı.

Koca eylül ayında yaptığı açıklamada, "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" demişti.

'İzmirde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,6'

Sağlık Bakanı Koca, ayrıca İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir'in üçüncü zirveyi yaşadığını aktardı.

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70'e yakın olduğunu ekleyen Koca, diğer şehirlerdeki yoğun bakım doluluk oranlarında dair ise şu verileri paylaştı:

"Ankara'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4. Servis doluluk oranı yüzde 62,3. Bursa'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,8. İzmir'de deprem sonrası vakalar arttı. Bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,6. Servis doluluk oranı yüzde 58'lerde."

Türkiye'de ise toplam yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, aile hekimi izleme oranı yüzde 82 olarak açıklandı.

İmamoğlu'na yanıt verdi: Herkes icraata odaklanmalı

Koca, basın toplantısında İstanbul Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu'nun koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarına ilişkin yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

İmamoğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine Koca, şu açıklamayı yaptı:

"Akciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, lenfoma, lösemi gibi bir hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var? Enfeksiyon bulgusu olmayan menenjit hastası, akciğer kanseri hastası mı var? Zatürre de bu haneye işleniyor.

"Ölüm sebebi Covid'se Covid, menenjitse menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır? Herkes bu noktada özellikle pandemi döneminde 83 milyon kişi ve yöneticiler olarak üzerine düşeni yapma konusunda gayret içerisinde olmalı. Herkes icraata odaklanmalı."

İmamoğlu ise Koca'nın sözlerinin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı şeffaf vaka sayısı verilerinin pandemi mücadelesinde ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla" dedi.

İmamoğlu: Ölüm sayısı artıyor

İmamoğlu 14 Kasım'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın 'Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı' bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Sayın Koca tedbir almada gecikiyorsunuz" demişti.

Yaptığı ikinci bir paylaşımda ise Bakan Koca'nın kendisini aradığını söyleyen İmamoğlu, "Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi" ifadesini kullandı.

İmamoğlu 23 Kasım'da bir ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ise, "Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım; susayım mı, yutkunayım mı? Uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450'lere doğru yürüyor, yetiştiremiyoruz" demişti.

İmamoğlu, BBC Türkçe'ye verdiği röportajında İstanbul'daki ölüm sayısının geçtiğimiz yıllara oranla iki katından daha fazla arttığını ve belediyenin verileri ile Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin tutarsız olduğunu belirtti.

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetim yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili daha sıkı tedbirlerin gelip gelmeyeceğine uygulamadaki tedbirlerin sonuçlarına bakıldıktan sonra karar verileceğini söyledi.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre ülke genelinde 4 gün süresince vali ve kaymakamların koordinasyonunda, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenecek.

Genelgeye göre 26­27­28­29 Kasım'da tüm il ve ilçelerde vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.