Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir derbi! 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son yılların en keyifli derbilerinden birini izletti. Tansiyonun yüksek olduğu karşılaşmada sarı kartlar havada uçuştu. İkinci yarıda 83'te Tisserand ikinci sarıdan atıldı.

KEREM'E MESUT CEVABI

Aslan, Kerem'le 16'da öne geçti. 31'de Mesut Özil şık golle cevap verdi. Fenerbahçe ilk yarıda topa hakim oldu, Aslan kontralarla zorladı.

KIRMIZI KARTLA OYUN DEĞİŞTİ

Dengede giden maç, Tisserand'ın atılmasıyla adeta coştu. Galatasaray peş peşe pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi. 84'te Diagne'nin attığı gol VAR'a takıldı. Faul yaptığı tespit edildi. 90+4'te kontra atakta Crespo'nun şık golü 3 puan getirdi.

HASRET BİTTİ

17 Ekim'de Trabzonspor'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, o tarihten bu yana galibiyet yüzü görememişti. Fenerbahçe'nin kötü serisi Galatasaray'ın stadında son buldu.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe 'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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