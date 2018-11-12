Uzun'dan, Elazığlı İş Adamlarına Fuar Daveti

Meselelerinin Türkiye diyerek yol çıktıklarını aktaran Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun, Elazığlı iş adamlarını MÜSİAD EXPO Fuarına davet etti.

1990 yılından bu yana ülkenin kalkınmasına yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun;"Bu doğrultuda, 1993 yılında başladığı ve iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD Fuarını 16 kez, 1996 yılında başladığı ve her yıl düzenlediği IBF-Uluslararası İş Forumu'nu ise 20 kez organize etmiştir. Gerçekleştirilen bu kapsamlı faaliyetler neticesinde, Türk işadamlarının yurtdışına açılmasını teşvik ederek, ihracatımızın artırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamıştır.2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 16. MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve 20.Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi etkinliklerimize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, üst düzey bürokratlarımız başta olmak üzere, ülkemizden ve yurtdışından bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, basın mensupları ve seçkin misafirlerin yanında, 27 ülkeden 95 bakan ve çok sayıda üst düzey bürokrat katılmışlardır. Etkinliklerimiz 124 ülkeden gelen 7 bin sanayici ve işadamının katılımıyla küresel bir buluşma olarak gerçekleşmiştir"dedi.

"Her adımımızı, ülkemizi ve geleceğimizi önceleyerek atıyoruz"

MÜSİAD olarak, Türkiye'nin dünyadaki dönüşümün öncüleri arasında yer alması ve 'Güçlü Türkiye'yi birlikte inşa etmek amacıyla var güçleriyle çalıştıklarına değinen Uzun,"Meselemiz Türkiye Olsun' diyerek çıktığımız bu yolda her adımımızı, ülkemizi ve geleceğimizi önceleyerek atıyoruz.

Bu adımlarımızdan biri olan ve iş insanlarımızın dünyayla yakın ilişkiler geliştirerek işlerini büyütmelerine zemin hazırlayan MÜSİAD EXPO'nun 17'ncisini, 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceğiz, ilimizdeki sanayici ve iş adamlarımızı, ticaret erbabı kişileri, üyemiz olmayan müteşebbisleri, ilimiz bürokratlarını, kamu kurum kuruluşların idarecilerini ve ilimiz firmalarını fuara davet ediyoruz, katılmak isteyenlerin bizleri haberdar etmeleri yeterlidir"ifadelerini kullandı.

Her fırsatta ifade ettikleri gibi Türkiye'nin geleceğe yön veren ülkeler arasına girmesinin, ancak "Milli Ekonomiyle" başarabileceklerine dikkat çeken Uzun,yerli üretim yapan ve milli gururları olan markaların da yer alacağı fuarın dünyaya önemli mesaj verilecek bir platform olacağını kaydetti. - ELAZIĞ