Üzümün cevizle buluştuğu gelenek: "Cevizli sucuk"

07.10.2019 12:16

Mardin'e yaşanan turist yoğunluğu cevizli sucuk satışını da etkiledi. Yöre halkı, turistlerin en çok beğendiği ürün haline gelen cevizli sucuk yapımı için kolları erkenden sıvadı.



Mardin'de köylüler tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan cevizli sucuk yapımı devam ediyor. Üzümler ezilip, kazanlarda kaynatıldıktan sonra ipe dizilen cevizlerin bulamaca batırılarak elde edilen cevizli sucukların kilosu 50 liradan alıcı buluyor.



Yaşarbey Kahve ve kuruyemiş sahibi Yaşar Budak, geçen yıl 10 ton üretim yaptıklarını bu yıl yaklaşık 30 ton cevizli sucuk üretimi yaparak üretim rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi. Binlerce dönüme ekilen üzümlerin kazanlarda kaynatılıp bulamaç haline getirildikten sonra özenle seçilen ve ipe dizilen cevizlerle birleşmesi sonucu cevizli sucuğun elde edildiğini kaydeden Budak, "25 yılıdır faaliyet yürüten bir kurumuz. Bizim önceliğimiz olan ana ürünümüz cevizli sucuktur. Türkiye'de tüm illerden yoğun talep var. Mardin üzümü dünyanın en meşhur üzümlerinden. Tatlı ve rahatsızlık vermiyor. Mardin üzümünden pekmez, cevizli sucuk pestil yapılıyor. Geçen yıl 10 tona yakın üretim yaptık. Bu yıl Mardin'de turizm ve huzur ortamından dolayı üretimi 25-30'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Bu sene Mardin'deki turist artışının üretimi artırmaya etki ettiğini kaydeden yaşar Budak, "Turistlerin ilgisi yoğun. Halk daha çok talep ediyor. Biz doğallığa önem veriyoruz, yerli ceviz ve mezruna üzümü kullandığımız için talep çok oluyor. İnternet üzerinden tüm Türkiye'ye yolluyoruz. Bunda Mardin'in kokusu tadı var. Bu doğallığı bulamadıkları için Mardin'e gelen turistler 15 kilo alıyor. Geçen sene yetiştiremedik. Üzüm ve cevizde yetmedi. Bu yıl 30 tona çıkaracağız. Mardin'de Zınar ve Sürgücü köyünde 100 kişi yaklaşık 40-50 aile bu üründen gelir elde ediyor" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA