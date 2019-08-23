"Üzüme müdahale alımı" açıklamasına ihracatçıdan destek

23.08.2019 12:50

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çekirdeksiz kuru üzümde borsa fiyatının 10 liranın altına gerilemesi halinde müdahale alımı yapılacağı açıklamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu yaklaşımın yeni sezonda ihracattan elde edilen döviz miktarını 70-80 milyon dolar artıracağını ifade etti.

Celep, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Pakdemirli ile 29 Temmuz'da yaptıkları görüşmede çekirdeksiz kuru üzümün 10 liranın altına düşmesi halinde TMO'nun müdahale etmesi talebini ilettiklerini, Pakdemirli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olurunu alarak sektörün isteği doğrultusunda bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

10 liralık asgari fiyatın üretici, tüccar, ihracatçı ve son tüketiciyi memnun edecek bir rakam olduğunu ifade eden Celep, Türkiye'nin 2018-2019 sezonunda bugüne kadar 246 bin ton kuru üzüm ihraç ederek 502 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini, gelecek sezon için açıklanan 300 bin ton rekoltenin de kolaylıkla ihraç edilebilecek seviyede bulunduğunu ifade etti.

Celep, şunları kaydetti:

"Çekirdeksiz kuru üzümün en az yüzde 85'ini ihraç ediyoruz. İhracatta sürdürülebilirliği sağlayabilmemiz için devletimiz üzerine düşen görevi yaptı. Bu yaklaşım, Türkiye'ye yeni sezonda en az 70-80 milyon dolar daha fazla döviz kazandıracak. 2019-2020 sezonunda kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde başarılı bir sezon geçireceğimizi ve bu üç prestij ürünümüzde 1,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA