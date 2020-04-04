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Trabzon, Ekonomi

Uzmanlardan tarımda üretim uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, tarım alanlarındaki üretimi de olumsuz etkiliyor.

04.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:11
Uzmanlardan tarımda üretim uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, tarım alanlarındaki üretimi de olumsuz etkiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, Covid-19 krizinin tarıma etkileri konusunda toplumun bütün bireylerinin bir plan dahilinde hareket etmelerini sağlayacak kriz planları uygulamaya konulması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Pehlevan, önümüzdeki günler, gelecek yılın mahsülü için ekim, dikim, bakım, ilaçlama ve gübrellemenin yapılacağı günler olduğunu belirterek "Bu çalışmaların ağır aksakta olsa devam ettirilmesi gerekir. Eğer bu süreci iyi yönetemezsek aşırı fiyat dalgalanmaları, açlık, kıtlık, yoksuluk ve sonrasında gıda krizi yaşamamız kaçınılmaz olacaktır" dedi.

İllerde tarım sektörünün bütün paydaşlarının bulunduğu 'Tarımsal Seferberlik Komisyonu' kurulması gerektiğini kaydeden Pehlevan "Covid-19 krizinin Trabzon, Karadeniz ve ülkemiz tarımına etkileri konusunda toplumun bütün bireylerinin bir plan dahilinde hareket etmelerini sağlayacak kriz planları uygulamaya konmalıdır. Bu kara günleri mümkün olan en az hasarla atlatmanın yolu planlı ve bütüncül hareket etmekten geçer. Bu bağlamda illerde tarım sektörünün bütün paydaşlarının bulunduğu 'Tarımsal Seferberlik Komisyonu' kurulmalı. Bu komisyon eşgüdüm halinde, stratejik sektör olan tarımsal üretim için üreticiden tüketiciye kadar sektörün bütün paydaşlarıyla planlanmalıdır.Virüs insanı,açlık insanlığı öldürür. Bu günlerde herkes sağlığını koruma, hayatta kalma sevdiklerini kaybetmeme telaşı içindedir.Sağlıklı ve hijyen içinde yaşama arzusuyla bağışıklık sistemini güçlü kılmak için sağlıklı gıdaya erişim sağlamak zorundayız. Bu durumda herkeste önümüzdeki günlerde gıdaya ulaşabilecekmiyim ? korkusu ile market rafları boşaltıldı. ya bulamazsak duygusuyla ihtiyacın çok üstünde alım yapıldı. Bu düşünce ile hareket eden tüketiciler ihtiyaç fazlası gıdayı evlerinde depolayarak arz talep dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Eğer bu süreci iyi yönetemezsek aşırı fiyat dalgalanmaları, açlık, kıtlık, yoksuluk ve sonrasında gıda krizi yaşamamız kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

"Çiftçilerimizin borçları ertelensin"

Tarım sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanması ve çiftçilerin Tarım Kredi kooperatifi ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi gerektiğine işaret eden Pehlevan, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik istikrar paketinde tarım sektörünün ihtiyaçlarının giderilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği konusunda her hangi bir destek söz konusu değil. Tarım sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanması ve çiftçilerimizin Tarım Kredi kooperatifi, Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 2019 yılı destekleme ödemeleri tüm illerimiz için acilen ödenmeli, 2020 destekleme ödemeleri ise 2021 yılına sarkmadan ödenmelidir. Aksi durumda üreticilerin bir kez üretimden koptuktan sonra tekrar tarımsal üretime dönmeleri oldukça zor, hatta olanaksızdır" şeklinde konuştu.

"Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak"

Artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten Pehlevan, "Bütün planlarımızı yeni duruma göre yapmalıyız. Mayıs ayında açılacak çay sezonu ve Ağustos ayında başlayacak fındık hasadı için gerekli olan işçi ihtiyacının temini ve çalışma sırasındaki riskleri en aza indirmeliyiz. Tarım işçisi tedarik firmaları kurulmalı ve bu firmalar devlet tarafından teşvik edilmelidir. Yetkilendirilmiş bu kurumlar, işçilere takip kartları oluşturularak hastalık ve yer değişiklikleri bu firma aracılığı ile takipleri sağlanmalıdır. Bu firmalar aynı zamanda tarımsal anlamda işletmelere işçi temini sağlayacaktır. Böylelikle profesyonel bir ekip çalışması ile birim alandan elde edilen gelir ve ürün kalitesi yükselecektir. Ayrıca sağlık sorunlarının tespiti ve Korona virüs tehdidi için eğitimler bu firmaların sorumluluğunda verilerek gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi durumda çayımız, fındığımız hasat edilemezse fabrikalar durur ve çiftçimiz gelir kaybına uğrar" diye konuştu.

"Arıcılarımızın yer değişikliği virüsün yayılması bakımdan çok önemli"

Arıcıların sezon itibariyle değişik illere gideceğine dikkat çeken Pehlevan, bu durumun virüsün yayılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Arıcılarımızın sezon itibari ile Bayburt, Erzincan, Erzurum gibi değişik illere konaklamak için gitmektedirler. Bu yer değişikliklerinin takip edilmesi virüsün yayılması bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Seyahatlerinde iş ve işlemleri için kolaylıklar sağlanmalıdır. Arıcılarımız genelikle emekli olduklarından Korona virüs kontrollerinin bulundukları yerlerde bir program dahilinde yapılıp, üretimden kopmamaları sağlanmalıdır. Aynı zamanda hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizin yayla, mera çıkışları titizlikle takip edilmelidir. Tarımsal faaliyetlerde zaman çok önemli olduğundan iş ve işlemlerde kolaylık sağlanmalıdır. Korona virüs kontrollerinin sık sık bulundukları yerlerde bir program dahilinde yapılıp, üretimden kopmamaları sağlanmalıdır. Fındığımız, çayımız, buğdayımız, mısırımız, lahanamız, tereyağımız, sütümüz, meyvemiz, sebzemiz, kesintisiz üretilmeli, halkımıza ulaştırılmalıdır. Salgın gösterdi ki ithalat yapacak paranız olsa dahi, sınırların kapalı olması ve diğer ülkelerin ihracatı yasaklaması nedeniyle tarımsal ürünlere ulaşmakta zorluklar yaşanacaktır. Salgın ile tarımın stratejik bakımdan ne kadar önemli bir üretim olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Onun içindir ki,üreticinin bu dönemde daha fazla desteklenmesi ve yerli ve milli üretimin önünü açmalıyız. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen tarım ülkemizin, bölgemizin stratejik potansiyelidir. Fakat umutsuz olmayalım hep beraber çalışarak sıkıntılı günleri aşacağız, aşmalıyız." - TRABZON

Kaynak: İHA

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