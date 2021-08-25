Uzmanlara göre Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı kapatması Filistinli gruplara yönelik protesto mesajı olabilir

Filistinli uzmanlar, Mısır'ın abluka altındaki Gazze Şeridi ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı herhangi bir süre belirtmeden kapatmasının, ateşkes sürecine dönülmesi konusunda Kahire'nin Filistinli gruplara gönderdiği bir protesto mesajı olarak okunabileceğini belirtiyor.

Filistinli uzmanlar, Mısır'ın abluka altındaki Gazze Şeridi ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı herhangi bir süre belirtmeden kapatmasının, ateşkes sürecine dönülmesi konusunda Kahire'nin Filistinli gruplara gönderdiği bir protesto mesajı olarak okunabileceğini belirtiyor.

Refah, İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı konumunda bulunuyor.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Mısır makamlarının, herhangi bir süre ya da sebep belirtmeden Refah Sınır Kapısı'ndan geçişleri pazar gününden bu yana çift yönlü şekilde kapattığını açıkladı.

Mısır'ın bu kararı farklı yorumları beraberinde getirdi. Filistinli analistler ve uzmanlar, söz konusu adımın, ateşkes sürecine dönülmesi konusunda Kahire'nin Filistinli gruplara gönderdiği bir protesto mesajı olarak okunabileceğini belirtirken, Filistinli gruplar Mısır ile temasların kesilmediğine işaret ediyor.

Mısır'dan protesto mesajı

Filistin Medya Derneği Müdürü, siyasi analist İbrahim el-Medhun AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze ile İsrail arasında, Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes süreci aksamaya başladı. Sınır kapısının kapatılması, Mısır'dan bir protesto mesajı ve ateşkes sürecine yeniden dönülmesi için bir baskı olabilir." dedi.

Medhun, "Bu mesaj, ya ateşkes sürecinde tepkisiz kalan işgal güçlerine ya da halk faaliyetlerinin tırmandırılmasına karar veren Gazze'deki Filistinli gruplara yönelik." ifadesini kullandı.

Gazze, ablukanın daimi şekilde sonlanması konusunda ısrarcı

Gazze'deki Filistinli grupların, yaklaşık 15 yıldır devam eden abluka krizinin gerçek anlamda ve daimi şekilde çözüme kavuşması konusunda ısrarcı olduğunu belirten Medhun, bu grupların taleplerine yanıt alıncaya kadar İsrail üzerinde baskı oluşturmak için halk faaliyetlerini tırmandırmaya devam etme niyetinde olduğunu aktardı.

Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı kapatma durumunun uzun sürmeyeceğini ve bunun bazı nedenlere dayandığını kaydeden Medhun, bunların başında ablukanın uzun sürmeyeceğine dair Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in dile getirdiği Kahire'nin taahhüdü olduğunu söyledi.

Mısır, Gazze'de çözümden yana

Medhun, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalmasının bölgedeki sorunları artırdığına işaret ederek Mısırlıların, sorunların çözümüyle ilgilendiğini söyledi.

Filistinli siyasi analist, sınır kapısının uzun süreli kapalı kalmasının, Gazze'deki durumun İsrail'e doğru bir patlamaya sebep verebileceğine, özellikle de Filistinli grupların bölgede olabileceklerin sorumluluğunu işgal güçlerine yükleyeceğine dikkati çekti.

"Bu sorunlar, taraflar arasındaki ilişkinin sonu sayılmaz"

Yazar ve siyasi analist Abdulmecid Suveylim ise Refah Sınır Kapısı'nın kapatılma sebeplerinin net olmadığını, "teknik" ya da "siyasi" nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Suveylim, "Mısır hükümeti, Gazze sınırındaki güvenlik duvarının yakınında başlatılan faaliyetlerin ardından Gazze'deki Filistinli grupların bazı davranışlarından rahatsız olabilir. Kapatılma sebebi, ateşkesin süreciyle ilgili davranışlarının Mısır'la mutabık olması için Hamas üzerinde oluşturmak olabilir." dedi.

Yaşananların Hamas ile Kahire arasında bir kopuşa neden olacağını düşünmediğini aktaran Suveylim, "Bu sorunlar, taraflar arasındaki ilişkinin sonu sayılmaz, bunlar çözülebilir meseleler." yorumunda bulundu.

Hamas ile Mısır arasındaki ilişkiler

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Mısır'la güçlü, istikrarlı ve sağlam ilişkimiz var ve yürütülen temaslar kesintiye uğramadı." ifadesini kullandı.

Filistinli grupların, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs kentinde uyguladığı abluka ve işgal sona erene kadar devam etmeye karar verdiği halk faaliyetlerine ilişkin Mısır'ın tutumuna değinmeyen Kanu, "(Filistin) halkının meşru taleplerini elde etmek için baskı araçları kullanma hakkı vardır ve ablukayı kırmaktan başka çareleri yok." diye konuştu.

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Davud Şihab ise Mısır'ın, Gazze'nin yükünü hafifletmek için büyük çabalar sarf ettiğini ve Gazze'yle temaslarının devam ettiğini kaydetti.

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması kararının, Filistin halk protestolarının tırmanmasıyla bağlantılı olmasını uzak bir ihtimal olarak değerlendiren Şihab, "Refah Sınır Kapısı dosyası, Mısır-Filistin ilişkilerine bağlı bir mesele; bu ilişkiler, tarihidir ve kötü niyetli karalama girişimlerinden etkilenmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha