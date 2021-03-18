Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor // FOTOĞRAF İPTALİ
18.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:20
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne,"Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor" başlıklı haberin fotoğraflarından aşağıdaki 3'ünün kaynağından yapılan iptal nedeniyle kullanılmamasını rica ederiz.
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne,
"Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor" başlıklı haberin fotoğraflarından aşağıdaki 3'ünün kaynağından yapılan iptal nedeniyle kullanılmamasını rica ederiz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı