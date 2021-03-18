Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor // FOTOĞRAF İPTALİ
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Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor // FOTOĞRAF İPTALİ

18.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:20
Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor // FOTOĞRAF İPTALİ

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne,"Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor" başlıklı haberin fotoğraflarından aşağıdaki 3'ünün kaynağından yapılan iptal nedeniyle kullanılmamasını rica ederiz.

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne,

"Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor" başlıklı haberin fotoğraflarından aşağıdaki 3'ünün kaynağından yapılan iptal nedeniyle kullanılmamasını rica ederiz.


Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor // FOTOĞRAF İPTALİ
Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor // FOTOĞRAF İPTALİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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