Uyuşturucuları aracın ses sistemine gizlemişler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucuları aracın ses sistemine gizlemişler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuları aracın ses sistemine gizlemişler

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir araçta yapılan aramada ses sisteminin içerisine gizlenmiş 237 gram eroin ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir araçta yapılan aramada ses sisteminin içerisine gizlenmiş 237 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde sevkiyatı yapan şahıs ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Honda kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada ses sisteminin içerisine gizlenmiş 237 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi

İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi

 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kokain iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kokain iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title