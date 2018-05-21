Evinden Esrar Öğütme Makinesi Çıkan Gizem Karaca: Sarımsak Öğütmek İçin Aldım
Uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Gizem Karaca, evinde bulunan esrar öğütme makinesiyle ilgili "Sarımsak öğütmek için aldım" dedi.
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında Ulusoy ve Karaca'ya "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları ise cezanın en büyük dayanağı oldu.
EVİNDE ESRAR ÖĞÜTME MAKİNESİ BULUNDU
Gizem Karaca'nın evinde esrar öğütme makinesi, Çağatay Ulusoy'un evinde 7.9 gram esrar, Ulusoy'un eski menajeri Selin Boronkay'ın İstanbul Beşiktaş'taki evine yapılan baskında 3 gram bonzai, 3 paket esrar içiminde kullanılan sarma kâğıdı, sarma makinesi, 39.4 gram esrar, 2 enjektör, 1 ecstasy hap ele geçirildi.
"MERAK EDİP KULLANDIM"
Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; arkadaş ortamında merak ettiği için esrar içtiğini söyleyen oyuncu Gizem Karaca'nın evindense esrar öğütmede kullanılan 2 metal düzenek çıktı.
SARIMSAK ÖĞÜTMEK İÇİN ALDI ESRAR ÖĞÜTME MAKİNESİ ÇIKTI
Düzeneği Viyana'da bir mağazadan 'sarımsak öğütmek için' aldığını öne süren Karaca, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanıldığını bilmediğini ve kullanmadığını söyledi.
"ÇAĞATAY'LA BERABER KULLANDIK"
Çağatay Ulusoy ile kısa süren bir beraberlik yaşadığını dile getiren Karaca, "Çağatay uyuşturucu kullanır. Zaman zaman birlikte kullandık. Ergun Taş da oyuncudur. Evine gittiğimiz zaman Çağatay'a ve bana esrar ikram ederdi. Kimseye uyuşturucu temin etmedim. Kendi kullanımım için esrar almadım" diye konuştu.
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Beni ünlü yapacaklardı ne oldu şimdi ha sürünüyorum işte buralardaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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RONDO VE RENDELERDE İNDİRİM VAR AYY ALLAHIN ŞAŞKALOZU SEN YEMEK YAPMASINI BİLE BİLMEZSİN NEYİNE BİRDE UTANMADAN YALAN SÖYLÜYORSUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ARTIK EROIN KOKAIN CEKMEKTEN BEYIN HUCRELERIM IFLAS ETTI NERONLAR BANA NÖÖRÜYON DIYE SORUYOR HIÇ IYU DEĞLIM WAN DA NASIL BULDUYSAK BU MERETICevap Yaz Yayından Kaldır
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kızım sen agzın sarımsak bıle surmemıssındır kokuyor dıye kımı kandırıyon hakim yer miCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Wanlının söyledikleri acı gerçekler nasıl batıyor yobazlara çaresizler zavallılar aslında kendilerinin bir hiç oldunu bu dünyada ispatlıyor diyorki kur-an kurslarında vakıflarda cemaat evlerinde bunca tecavüzlere çoluk çocuk ıslanın peşinden koşanlar neden birkere olsun bu adileri eleştirmezler.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır