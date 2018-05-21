Evinden Esrar Öğütme Makinesi Çıkan Gizem Karaca: Sarımsak Öğütmek İçin Aldım

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında Ulusoy ve Karaca'ya "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Ünlülerin evinden çıkan deliller ve telefon konuşmaları ise cezanın en büyük dayanağı oldu.

EVİNDE ESRAR ÖĞÜTME MAKİNESİ BULUNDU

Gizem Karaca'nın evinde esrar öğütme makinesi, Çağatay Ulusoy'un evinde 7.9 gram esrar, Ulusoy'un eski menajeri Selin Boronkay'ın İstanbul Beşiktaş'taki evine yapılan baskında 3 gram bonzai, 3 paket esrar içiminde kullanılan sarma kâğıdı, sarma makinesi, 39.4 gram esrar, 2 enjektör, 1 ecstasy hap ele geçirildi.

"MERAK EDİP KULLANDIM"

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; arkadaş ortamında merak ettiği için esrar içtiğini söyleyen oyuncu Gizem Karaca'nın evindense esrar öğütmede kullanılan 2 metal düzenek çıktı.

SARIMSAK ÖĞÜTMEK İÇİN ALDI ESRAR ÖĞÜTME MAKİNESİ ÇIKTI

Düzeneği Viyana'da bir mağazadan 'sarımsak öğütmek için' aldığını öne süren Karaca, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanıldığını bilmediğini ve kullanmadığını söyledi.

"ÇAĞATAY'LA BERABER KULLANDIK"

Çağatay Ulusoy ile kısa süren bir beraberlik yaşadığını dile getiren Karaca, "Çağatay uyuşturucu kullanır. Zaman zaman birlikte kullandık. Ergun Taş da oyuncudur. Evine gittiğimiz zaman Çağatay'a ve bana esrar ikram ederdi. Kimseye uyuşturucu temin etmedim. Kendi kullanımım için esrar almadım" diye konuştu.