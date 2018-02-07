Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Tekkeköy ilçesine yönelik düzenlenen torbacı operasyonuyla ilgili firarda olduğu öğrenilen Ü.K.(30), Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ü.K., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN