Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

16.02.2021 21:34 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:40

Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 7 kişi tutuklandı.

Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 7 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda 1,44 gram metamfetamin, 18,38 gram sentetik kannobionid, 14,07 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen maddeler, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ile 28 fişek ele geçirdi.

Yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı, ekipler firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, şüpheli olan bir zanlının da tutuklu olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen biri cezaevinde bulunan 7 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde kullandıkları gerekçesiyle ekipler 12 kişi hakkında da işlem yaptı.

Öte yandan, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 6 ay içisinde 46 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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