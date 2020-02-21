21.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:58

Kurtalan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele ve okul güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kurtalan Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda bağımlılık ile mücadelede ilçenin mevcut durumu, tespit edilen yeni sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.



Sosyal projeler, kurumlar tarafından yürütülen ve yürütülmesi planlanan faaliyetler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılarak, bağımlılık yapıcı madde denetimlerine emniyet ve jandarma ekiplerinin hız kesmeden devam etmeleri kararlaştırıldı.



Kaymakamı İhsan Emre Aydın, zamanın en önemli ve öncelikli sorunların başında gelen uyuşturucu ile mücadelede özellikle gençler başta olmak üzere uyuşturucu kullanımının ve uyuşturucu bağlantılı suçların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Okullarda verilen eğitim kalitesini artırmaya yönelik birtakım uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Okulların güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadelede etkin şekilde çalışma yürüteceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli bir biçimde tamamlamaları için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Toplantıya, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı Emre Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aker ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA