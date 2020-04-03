Uygun Fiyatlı Redmi Band Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı Xiaomi'nin alt markası olan Redmi yeni akıllı bileklik modelini tanıttı. Gelin hep beraber fiyatı ile dikkat çeken Redmi Band'e yakından bakalım.

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi yeni akıllı bileklik modelini tanıttı. Gelin hep beraber fiyatı ile dikkat çeken Redmi Band'e yakından bakalım.

Redmi Band Özellikleri

1.08 inç dikdörtgen renkli ekrana sahip olan Redmi Band, 14 günlük pil ömrü sunuyor. 5 spor modu ile birlikte gelen akıllı bileklik gün boyunca kalp atış hızlarını izlemek için optik bir kalp atış hızı sensörünü üzerinden barındırıyor. Cihazda uyku izleme desteği de bulunuyor. Bu sayede kaç saat uyudunuz kolayca bilgi sahibi olabilmektesiniz.

Redmi Band'in NFC teknolojisini desteklediği açıklandı. NFC teknolojisi ile bileklik üzerinden ödeme yapılabiliyor. Redmi Band, turuncu, zeytin yeşili, mavi ve siyah olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip.

Redmi Band Fiyatı

Redmi Band'in fiyatının 14 dolar olduğu açıklandı. 14 dolar şu anki kur ile 94 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. Redmi Band'in ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

Sizler Redmi Band hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihazın fiyatı nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!