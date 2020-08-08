Uyarılar işe yaradı, denizde bile sosyal mesafeli yüzdüler Uyarılar işe yaradı, denizde bile sosyal mesafeli yüzdüler -Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde geçen haftadan uzak görüntüler -Yoğunluğun azaldığı sahilde, tatilcilerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi, bazı tatilcilerin deniz içerisinde de sosyal mesafeli yüzdüğü görüldü -Tatilcilerden...

Uyarılar işe yaradı, denizde bile sosyal mesafeli yüzdüler

-Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde geçen haftadan uzak görüntüler

-Yoğunluğun azaldığı sahilde, tatilcilerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi, bazı tatilcilerin deniz içerisinde de sosyal mesafeli yüzdüğü görüldü

-Tatilcilerden Asuman Yılmaz: "Denetimlerin etkisi oldu diye düşünüyorum"

ANTALYA - İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgenin ardından polis ekiplerince alınan tedbirler Antalya'da işe yaradı. Hafta sonları neredeyse hınca hınç dolan Konyaaltı Sahilinde bu hafta sonunda yoğunluk gözlenmedi, tatilcilerin karada ve denizde sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, motorize ekipler, martı timleri ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilcilere korona virüs tedbirleri hakkında denetimlerde bulundu. Ekipler, maske ve sosyal mesafe konusuna özen göstermeyen yerli tatilcilere korona virüs (Covid-19) tedbirlerini hatırlattı.

Tatilcilere '2M-2E' broşürü

7 kilometrelik sahil boyunca denetimlerini sürdüren ekipler, maske mesafe ile ellerin sık sık yıkanması, elle yüze temas uyarılarını içeren '2M-2E' başlıklı broşür dağıttı. Ekipler, verdikleri broşürler hakkında da tatilcilere detaylı bilgiler verdi.

Uyarılar işe yaradı

Denetlemelerin devam ettiği sahilde, genelge öncesi hafta sonları genelde hınca hınç dolan Konyaaltı Sahili'nde bu sefer yoğunluğun az olduğu ve tatilcilerin yapılan uyarılara uyduğu gözlendi. Plajda güneşlenen ve denizde yüzen tatilcilerin sosyal mesafe konusuna özen gösterdiği görüldü. Maske konusunda ise sosyal mesafe kadar özen gösterilmese de, dünyaca ünlü sahil bir haftaki önceki yoğunluk görüntüsünden uzak kaldı.

"Denetimlerin etkisinin olduğunu düşünüyorum"

Tatilcilerden Asuman Yılmaz, uyarılar sonrası sahildeki sosyal mesafenin korunduğunu belirterek, "Şuan da sosyal mesafeyi koruyarak oturan insanlar çoğunlukta. Çocuklarımız da aynı şekilde. Çok şükür burada bir sıkıntı yok. Denetimler de arttı, denetimlerin de etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bizim milletimiz denetim olmadan çok birbirine yakın oturuyor. Denetim olunca güzel oluyor. Böyle daha iyi oldu, tedbirler işe yaradı" dedi.

Kaynak: İHA