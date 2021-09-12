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USİAD'lı iş adamlarından Irak'a çıkarma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
USİAD'lı iş adamlarından Irak'a çıkarma

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) üyesi iş adamları, derneğin Irak'ın en önemli ticaret merkezleri olan Duhok, Erbil, Kerkük, Süleymaniye ve Halepçe'de düzenleyeceği Ticaret Forumu'na katılmak üzere Irak'a gitti.

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) üyesi iş adamları, derneğin Irak'ın en önemli ticaret merkezleri olan Duhok, Erbil, Kerkük, Süleymaniye ve Halepçe'de düzenleyeceği Ticaret Forumu'na katılmak üzere Irak'a gitti.

USİAD üyesi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş adamlarından oluşan 50 kişilik heyet, düzenlenecek Ticaret Forumu'na katılmak üzere dün gece Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçiş yaptı. Habur Sınır Kapısı önünde açıklama yapan USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, "Irak ülkemizin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında gelmektedir. USİAD, Türkiye'nin en önemli ticari partneri olan Irak'a yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen iş insanlarımızın katılacağı 11-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek forumu düzenlemiştir. Duhok, Erbil, Kerkük, Süleymaniye ve Halepçe illerini kapsayan forumda yeni ticari yatırımlar için partnerler buluşturulacak, bütün iş dünyası ile ikili görüşmeler yapılacak" dedi. - ŞIRNAK

USİAD'lı iş adamlarından Irak'a çıkarma

USİAD'lı iş adamlarından Irak'a çıkarma

USİAD'lı iş adamlarından Irak'a çıkarma

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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