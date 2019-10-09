Uşak'ta 'TAMP' kapsamında masa başı tatbikatı gerçekleştirildi

09.10.2019 12:25

Uşak'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında masa başı tatbikatı ve kentin afet ve acil durumlara ilişkin hazırlıkların gözden geçirilmesi konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.



Vali Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Uşak protokolü katılım sağladı. Saygı duruşu arından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda hizmet grupları arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan deprem senaryosuna göre il düzeyince masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.



Vali Kocabıyık tatbikat toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye afet müdahale planının amacının, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırasında ve sonrasında müdahale planlamasının temel prensiplerini belirleme olduğunu kaydetti. Vali Kocabıyık, "Türkiye afet ve mücadele planı, her türlü ölçekte afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık kurum ve kuruluşlarını, özel kuruluşlar, sivil topluk örgütleri ve gerçek kişileri kapsamaktadır. Afet ve acil durum müdahale hizmetleriyle amacımız ulusal ve yerel düzey afet müdahale planlarında ana çözüm ortağı grupların sayısını arttırmaktır. Böylece planların daha detaylı bir şekilde uygulanması sağlanarak yerel yönetim ve ona ait kaynakların aktif kullanımı ile kriz yönetiminden bütünleşik afet risk yönetimine geçilmiş olacaktır. Uşak il afet yönetim planı 26 yerel düzeyde hizmet grup operasyon planından oluşmaktadır. Ana çözüm ortaklarımızdan, hizmet grup operasyon planlarının hazırlanması ve uygulanmasında kurum kuruluş müdürü ve başkanı birinci derecede sorumludur. Yönetmelik hükmü uyarınca, afet durumunda çağrıya gerek kalmaksızın tüm hizmet grup başkanları afet ve acil durum yönetim merkezinde toplanacaktır. Hizmet gruplarını oluşturan ana çözüm ortağı kurum ve kuruluş sorumluları, servis koordinatörü, vali yardımcıları, özel idare genel sekreteriyle, il jandarma komutanından oluşan afet ve acil durum koordinasyon kurulu başkanlığında kurulmuştur. Hizmet grupları arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan deprem senaryosuna göre il düzeyince masa başı tatbikatı düzenlenmiştir" diye konuştu.



Toplantı tüm protokolün söz almasının ardından sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA