Uşak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konferansı düzenlendi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Allah bir daha hainlerin, fitnecilerin şerrine bu ülkeyi muhatap kılmasın.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Allah bir daha hainlerin, fitnecilerin şerrine bu ülkeyi muhatap kılmasın. Çok şükür ki, halkımızın iradesi her zaman bu ülkede hakim oldu ve inşallah hep hakim olacak." dedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen konferansa geçildi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sinevizyon gösterisinin ardından konuşma yapan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Milli iradeye vurulmak istenen darbenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Türk milletinin onurlu direnişiyle durdurulduğunu vurgulayan Savaş, "15 Temmuz hain darbe girişiminin hedefi, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önünü tıkamak, ülkemize çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı anti-demokratik yollarla engellemek ve milli iradeyi kilitlemektir." dedi.

Milletçe birlik ve beraberlikten taviz verilmediği sürece hainler ne yaparsa yapsınlar boş olduğunu ifade eden Savaş," Çok çalışmalı, üzerimize düşen sorumluluklardan hiçbir şekilde kaçmamalıyız. Çünkü biz bir oldukça, beraber oldukça aşamayacağımız zorluk, yenemeyeceğimiz düşman yoktur. 15 Temmuz mücadelesi bize bunu göstermiştir." şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da o gece Ankara başta olmak üzere ülke genelinde yaşananları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen mücadeleyi anlattı.

'Allah bize bir daha böyle bir gece yaşatmasın' diyen Ünüvar, "Allah bir daha hainlerin, fitnecilerin şerrine bu ülkeyi muhatap kılmasın. Çok şükür ki, halkımızın iradesi her zaman bu ülkede hakim oldu ve inşallah hep hakim olacak. Darbeler yapıldı ama en sonunda halkın dediği oldu. En sonunda hakkın dediği oldu." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran önemli unsurların olduğunu aktaran Ünüvar, "Onun sadece kanlı olması değil, aynı zamanda bizim üniformamızı giyen teröristlerin, o üniformayla ve devletin onlara milleti korumak, kollamak adına emanet ettiği tanklarla, toplarla, tüfeklerle halkın üzerine ateş açılması. Hatta halkın içerisinde bulunduğu araçların üzerinden tankların geçerek vahşice katledildiği bir darbe girişimi ama çok şükür ki, o darbe girişimi de püskürtüldü. Çok ciddi çalışmamız lazım. Hastaneler, köprüler, savunma sanayimiz, üniversiteler ve burada yetişecek öğrenciler çok ama çok önemli. Bizim bu anlamda hep ülkemizi korumak ve kollamak gibi bir vazifemiz söz konusu. Allah böyle bir gece bir daha yaşatmasın. Bu milleti ilelebet korusun, kollasın." ifadelerini kullandı.

Programın ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık tarafından Necdet Ünüvar'a, Rektör Savaş tarafından da Marmaris'te hain darbe girişimi sırasında şehit düşen koruma polisi Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin'e plaket verildi.

Programa, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık