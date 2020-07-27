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Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci: "Altın paniği sevmez"

Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci: "Altın paniği sevmez" Gram altın haftaya 430 TL fiyatla başladı Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrederken Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci, yükselişi bir balona benzeterek "Altın...

27.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:27

Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci: "Altın paniği sevmez"

Gram altın haftaya 430 TL fiyatla başladı

UŞAK - Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrederken Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci, yükselişi bir balona benzeterek "Altın paniği hiçbir zaman sevmez" dedi.

Altının fiyatındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 422 TL'den kapatan gram altın, haftaya 430 TL'den başladı. Tam altın ise 2 bin 800 TL'den başlayarak rekor üstüne rekor kırdı. Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı Tufan İnci, altının bu yükselişini bir balona benzeterek, bir yerde patlayacağını ve fiyatların düşeceğini belirtti. Altının paniği sevmediğini dile getiren İnci," Cuma günü 422 TL'den kapanan altın, Pazartesi günü 429 TL ile açıldı. Tüm zamanlarında rekor seviyesine ulaştı. Tabi altının fiyatının yükselmesi etkenlerinde Amerika ve Çin'in ters düşmesi ve yaptırımlar yapmasından dolayı altın yükseldi. Bu yükselişlerin suni bir yükseliş olduğunu, bir düzeltme yapması gerektiğini, bu düzeltme esnasında insanların paniğe kapılıp altının beklemede kalmasını düşünüyorum. Çünkü altın paniği hiçbir zaman sevmez" dedi.

Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci: 'Altın paniği sevmez'

Kaynak: İHA

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