Urla'da Engelliler Günü nedeniyle unutulmaz etkinlik

İZMİR (İHA) - Türk Kızılay'ı, İzmir'in Urla ilçesinde Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engellimi Engelleme" adlı etkinlik düzenledi. İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet'in sunumu ile engelliler ve etkinliğe gelenler doyasıya eğlendi.

Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engellimi Engelleme" adlı etkinlik Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde yapıldı. İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet lakaplı Hikmet Durmuş da, etkinliğin sunumunu üstlendi ve mini bir konser verdi. Gecede düzenlenen etkinlikte engelliler ve etkinliğe katılanlar doyasıya eğlendi. Engelli kursiyerler tarafından oluşturulan Engelsiz Koro'da, etkinliğe gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk Kızılay adına konuşan Nurgül Saltık, "Farkındalık etkinliğimizde görüldüğü gibi engellilik hayatın içinde olmayı engellemiyor. Güzel çocuklarımız eğitim, dayanışma ve gönüllülük ile sosyalleşerek yaşamın içinde yer alıyorlar. Etkinlikte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" dedi - İZMİR