Üretici Kadınlarımız Köylerinde Ziyaret Ediliyor

Denetimlere ekiplerle birlikte bizzat kendisinin de eşlik ettiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, son olarak Ortakçı, Kayapa ve Yenikadın köylerindeki üretici kadınların evlerine misafir olduklarını söyledi.

Denetimlere ekiplerle birlikte bizzat kendisinin de eşlik ettiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, son olarak Ortakçı, Kayapa ve Yenikadın köylerindeki üretici kadınların evlerine misafir olduklarını söyledi.

Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yer alan üretici kadınlarla birlikte her zaman daha iyisini hedeflediklerini belirten Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yetiştirdiği ve ürettiği ürünleri tüketici ile buluşturan üretici kadınların yaşam alanlarına giderek, ahırlarını, mutfaklarını, pişirme yerlerini ve tarım alanlarını denetlemeye devam ediyoruz. Kadınlarımız gerçekten çok maharetli ve çok titizler. Edirnelileri ve Edirne'ye gelen misafirlere en iyi ürünü sunabilmek için büyük bir çaba harcıyorlar. Bizlerde onlara yol gösteriyoruz. Kadınlarımızla birlikte iyi bir çalışma içerisindeyiz. Halkımıza taze, sağlıklı, hijyenik ve iyi tarım uygulaması ürünleri sunabilmek için kadınlarımızla birlikte canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

1 Temmuz'dan itibaren pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nın Pazar günleri kurulmaya başlandığını belirten Tanrıkulu, "Pazar Günleri, Cumartesi Pazaryerine kurulan pazarımızı ziyaret edebilir, kadınlarımızın maharetli ellerinden çıkan ürünleri satın alabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre