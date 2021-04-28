Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha

Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticiler için büyük öneme sahip Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımı için Denizli Ticaret Borsası ile işbirliği protokolü imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticiler için büyük öneme sahip Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımı için Denizli Ticaret Borsası ile işbirliği protokolü imzaladı. Denizli'de bir ilki daha gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Üreten insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz " dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Ticaret Borsası (DTB) arasında tarımsal üretimin gıdaya dönüşmesinde önemli bir aşama olan, çiftçiler tarafından üretilen hububat, yağlı tohum ve bakliyat ürünlerin sağlıklı bir şekilde depolanarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla inşa edilecek Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımına ilişkin protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi, Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi'nde inşa edilecek. Tesiste 16 adet düztaban silo, 2 adet konik silo, 1 adet elevatör çukuru, 1 adet silo altı ve ara tünelleri, 1 adet sundurma, 1 adet kurutma temeli, 1 adet lift, 1 adet kantar, 1 adet yangın suyu pompa odası ve idari binalar yapılacak.

"Uzun yıllar çiftçilerimize hizmet verecek"

Protokolle yapımına başlanacak tesisin uzun yıllar Denizli'ye hizmet vereceğini ifade eden DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, "Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DTB olarak yaptığımız bu protokol bütün üreticilerimizi ilgilendiren bir konudur. Bu tesis faaliyete geçtikten sonra tüm üreticilerimizin ürünlerini depolayabileceği lisanslı bir depo yapılacak. Yapmış olduğumuz bu protokol uzun yıllar çiftçilerimize hizmet verecek. Denizli'de üretim yapan bütün çiftçilerimizi ilgilendiren bir konu, kalıcı bir tesis. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a çok teşekkür ederiz. İnşallah bu tesis şehrimizde kalıcı bir eser olarak tarihe geçecektir" dedi.

"Güçlü bir şekilde katkı veriyoruz"

Denizli'de bir ilki daha gerçekleştiren çalışmaya imza attıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Denizlimizin tarımına çok büyük katkı sağlayacak lisanslı depoculuk protokolünü DTB ile imza altına alıyoruz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Proje bizi de ziyadesiyle mutlu etti. Bu heyecanla protokolümüzü yapıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisimize güçlü bir şekilde katkı veriyoruz. Denizli Ticaret Borsamız ile birlikte inşallah bu işi tamamlayacağız" diye konuştu.

"Ürün kaybı yaşanmayacak"

Çiftçilerin ürünlerinin değer kaybı yaşamadan, sağlıklı bir şekilde satabilmelerine imkan verecek tesisin hayati bir önem taşıdığını belirten Başkan Zolan, "Tesisle Denizli'de üretim yapan çiftçilerimiz çok büyük artılar kazanacaktır. Tesis uygun şartlarda ürünlerin depolanması anlamında bir yatırım olacak. Çiftçimiz ürünlerini anında ellerinden çıkarmak zorunda kalmayacak, ürünler burada sağlıklı şekilde depolanacak ve belgeleri ile satış gerçekleştirebilecek. Ayrıca bu depolarımızla birlikte çiftçilerimiz yerinin dar olması nedeniyle ürününü hemen elinden çıkarmak zorunda kalmayacak. Denizli'de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Üreten insanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun" dedi. - DENİZLİ

Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha
Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı
Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Üretici dostu Büyükşehirden bir ilk daha - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:27:45. #1.14#

title