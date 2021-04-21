Ürdün'deki darbe planının arkasında Suudi Arabistan iddiası
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Ürdün'deki darbe planının arkasında Suudi Arabistan iddiası

Ürdün'deki darbe planının arkasında Suudi Arabistan iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ürdün'de geçtiğimiz günlerde yaşanan darbe girişiminde gözaltında alınanların arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ekonomi Danışmanı Bassem Ibrahim Awadallah bulunması darbe girişiminin arkasında Suudi Arabistan şüphesini ortaya çıkardı.

Ürdün'de geçtiğimiz günlerde yaşanan darbe girişiminde gözaltında alınanların arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ekonomi Danışmanı Bassem Ibrahim Awadallah bulunması darbe girişiminin arkasında Suudi Arabistan şüphesini ortaya çıkardı.

Ürdün'de 3 Nisan gecesi hareketli saatler yaşanmış, aralarında eski Ürdün Bakanı aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ekonomi Danışmanı Bassem Ibrahim Awadallah'ın da bulunduğu 20 kişi güvenlik gerekçeleriyle gözaltına alınmıştı. Olay darbe girişimi olarak nitelendirilmişti. Gözaltına alınanlar arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bulunması darbe girişiminin ardında Suudi Arabistan'ın olduğu iddialarını yeniden gündeme getirdi.

The Washington Post gazetesi, çifte vatandaş olan ve olay gecesinden bu yana bir otelde gözaltında bulunan Awadallah'ın serbest bırakılması için Suudi Arabistan harekete geçtiğini yazdı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise gazetenin Suudi bir heyetin Ürdün'e gelerek Awadallah'ın serbest bırakılması taleplerine yönelik iddiaları reddederek, Suudi heyetin Ürdün'deki temaslarının iki ülke ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Lübnanlı gazete Al-Akhbar tarafından yapılan haberde, Ürdün'deki darbe girişiminin ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın olduğunu öne sürüldü. Haberde, işgal altındaki Kudüs'te kutsal yerlerin vesayeti karşılığında İsrail'in Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı devirme planını desteklediği iddia edildi. Gazete haberde ismini açıklamadığı bir yetkilinin, "Olay büyük ve karmaşık darbe birçok taraf içeriyordu. Kral II. Abdullah iç ve bölgesel dengeleri koruyarak darbeyi sakin bir şekilde engellemeyi başardı" ifadelerine yer verdi.

Bassem Ibrahim Awadallah kim ?

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ekonomi Danışmanı Bassem Ibrahim Awadallah, 1992-1996 yılları arasında Ürdün Ekonomi Bakanlığında Ekonomi Sekreteri olarak görev yaptı. Awadallah, 2007 yılında Ürdün kraliyet mahkemesinin başına atandı. Bir yıl sonra görevden aşınan Awadallah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine taşınarak burada şirket kurdu. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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