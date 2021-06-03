Ünye'ye 5 yeni spor tesisi müjdesi

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Yatırımlarının protokolü kapsamında Ünye'ye 5 yeni spor tesisi yapılacağını duyurdu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Yatırımlarının protokolü kapsamında Ünye'ye 5 yeni spor tesisi yapılacağını duyurdu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan Ordu İli Gençlik ve Spor Yatırımlarının protokolünün Ankara'da düzenlenen imza törenine katıldı. Protokol çerçevesinde ilçeye 5 yeni spor tesisi kazandırıldı. Başkan Tavlı tesislerin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tavlı, "Yapılan protokolle Gölevi Mahallesi'ne yarı olimpik yüzme havuzu, Atatürk Mahallesi'ne halı saha ve basketbol sahası, Yüceler Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi bahçesine halı saha, Pelitliyatak Mahallesi'ne kapalı halı saha ve Fatih Mahallesi'ne halı saha kazandırdık. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese, ilçemize değer katacak projeler için hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı