Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için detsek mesajları paylaştı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dün akşam kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Terim'in salgına yakalanmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimler, destek mesajları yağdırdı.

Spor camiasının usta isimlerinin başında gelen 66 yaşındaki Fatih Terim, Twitter hesabından paylaşım yaparak dünyaya etkisi altına alan koronavirüse yakalandığını söyledi. Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi. Herkesi yasa boğan haberin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Terim'in fotoğrafını paylaşarak destek mesajları attı.

İşte ünlülerin Fatih Terim paylaşımları...

ACUN ILICALI

"Üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun hocam."

DEMET AKALIN

"Daha sabah videolarını seyrediyordu Okan. Dualarımızdasın Fatih Hocam, geçmiş olsun."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"İki abime de acil şifalar dilerim. Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak"

İBRAHİM BÜYÜKAK

"Çok geçmiş olsun hocam. Tez zamanda iyileşip Nerede kalmıştık diye atacağın tweet'i dört gözle bekliyoruz."

DEMET AKBAĞ

"Sevgili Fatih Hocamıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."

ATA DEMİRER

"TFF mutlu musun?"

AYŞE ARMAN

"Eskilerden bir fotoğrafla günaydın... Adanalı hemşehrim Fatih Terim'e, Fatih Hocamız'a kocaman bir geçmiş olsun. O neler atlattı, bunu da atlatır. Ama onun hastalığına sebep olanlar, bu vebali nasıl ödeyecek bilmiyoruz! Resmen kendini parçaladı ligler ertelensin diye, neticeye bak...İnşallah başkalarına bulaşmamıştır. Evde kaldığımız ve iyi haberler duyduğumuz bir gün olması dileğiyle..."

SILA

"Geçmiş olsun. Bu da geçecek"

EBRU GÜNDEŞ

"Üstesinden gelemediğin hiçbir şey olmadı Hocam, sen bunu da Allah'ın izniyle atlatacaksın... Bütün hastalarımıza da şifa olacaksın, dualarımız sizinle."

CEM DAVRAN

"Söyledi, iptal edin dedi ya! Hocam geçmiş olsun, kalbimiz seninle, sizinle."

BEHZAT UYGUR

"Hocam sen neleri atlattın, olmaz denileni yaptın... Neleri yendin... Hadi bunu da yen hepimize yine umut ver..."

HAMDİ ALKAN

"Acil şifalar diliyorum. Coronaya 3-5 çalım atıp iyileş hocam."