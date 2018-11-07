Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Gönlünü Miss Liverpool Güzeline Kaptırdı

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, kısa süre önce 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos'dan ayrılarak, 2018 Liverpool Güzeli ile yeni aşka yelken açtı.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan, yılın başında 2016 Ukrayna Güzeli ile birlikteliğe başlamıştı. Geçtiğimiz yaz ilişkilerini noktalayan Gündoğan, kısa süre önce başka bir ilişkiye başladı.

YARDIM FAALİYETLERİYLE TANINIYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu, 2018 Miss Liverpool Güzeli Abigail Foster ile aşk yaşamaya başladı. İlkay Gündoğan'ın yeni gözdesi İngiliz güzel, 19 yaşında. Spor eğitmenliği yapan Abigail Foster, çocuklar için yaptığı yardım faaliyetleri sayesinde İngilizlerin gönlünde ayrı bir yeri var.