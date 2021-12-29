Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez'in ameliyathanede verdiği cesur pozlar olay oldu
Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez'in ameliyat öncesinde verdiği cesur pozlar gündem oldu. Gonzalez, sakatlığının uzun zamandır devam ettiğini ve büyük ameliyatını önümüzdeki günlerdeki şampiyonadan sonra gerçekleşeceğini belirtti.
Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Pearl Gonzalez'in ameliyat hazırlıkları sırasında verdiği pozlar çok konuşuldu. Gonzalez, önceki aylarda oynadığı bir mücadele sırasında sakatlanmış ancak ameliyatını Bare Knuckle Fight Şampiyonası'ndan sonra yaptırma kararı almıştı.
AMELİYAT ELBİSELERİYLE CESUR POZLAR
Gonzalez, büyük ameliyatından önce ameliyat elbiseleriyle poz verdi. Gonzalez cesur pozlarını daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflara kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.
"HEMEN İYİLEŞMEK İSTİYORUM"
Paylaşımının altına bir de not düşen Gonzalez, sakatlığının uzun süredir devam ettiğini ve ameliyatın artık gerekli olduğunu belirtti. Hızla ringlere dönmek isteyen Gonzalez'i takipçileri de yalnız bırakmadı. Ünlü dövüşçü için çok sayıda destek mesajı atıldı.
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