Ünlü anketçi Özer Sencar'dan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması için dikkat çeken yorum: Seçimin ayak sesleri olabilir
MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili olarak yaptığı "Şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" açıklaması için dikkat çeken ifadeler kullandı. Sencar, "Beklenen açıklama bence, seçimin ayak sesleri olabilir" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete yapılacak olan zam miktarıyla ilgili soruya Erdoğan, "Çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" yanıtını verdi.
SENCAR: BEKLENEN AÇIKLAMA BENCE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı asgari ücret açıklamasına ilişkin haberi Twitter hesabından retweet'leyen Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, "Beklenen açıklama bence, seçimin ayak sesleri olabilir" notunu düştü.
İşte Sencar'ın dikkat çeken o paylaşımı;
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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