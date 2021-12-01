Ünlü anketçi Özer Sencar'dan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması için dikkat çeken yorum: Seçimin ayak sesleri olabilir - Haberler Ekonomi
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Ünlü anketçi Özer Sencar'dan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması için dikkat çeken yorum: Seçimin ayak sesleri olabilir

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili olarak yaptığı "Şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" açıklaması için dikkat çeken ifadeler kullandı. Sencar, "Beklenen açıklama bence, seçimin ayak sesleri olabilir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete yapılacak olan zam miktarıyla ilgili soruya Erdoğan, "Çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" yanıtını verdi.

Ünlü anketçi Özer Sencar'dan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması için dikkat çeken yorum: Seçimin ayak sesleri olabilirMetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar.

SENCAR: BEKLENEN AÇIKLAMA BENCE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı asgari ücret açıklamasına ilişkin haberi Twitter hesabından retweet'leyen Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, "Beklenen açıklama bence, seçimin ayak sesleri olabilir" notunu düştü.

İşte Sencar'ın dikkat çeken o paylaşımı;

Ünlü anketçi Özer Sencar'dan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması için dikkat çeken yorum: Seçimin ayak sesleri olabilir

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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