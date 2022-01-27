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Üniversiteye seslerini böyle duyurdular

İhlas Haber Ajansı, Bahadır Muhlis Gökgül - Yerel

Üniversiteye seslerini böyle duyurdular Yozgat'ta sert kış şartları nedeniyle sınavların online yapılmasını isteyen öğrenciler, Bozok Üniversitesine seslerini duyurabilmek için kaldıkları yurdun lambalarını yakıp söndürdü Yozgat'ta sert kış şartları nedeniyle sınavların online yapılmasını...

YOZGAT (İHA) - Üniversiteye seslerini böyle duyurdular

Yozgat'ta sert kış şartları nedeniyle sınavların online yapılmasını isteyen öğrenciler, Bozok Üniversitesine seslerini duyurabilmek için kaldıkları yurdun lambalarını yakıp söndürdü

YOZGAT - Yozgat'ta sert kış şartları nedeniyle sınavların online yapılmasını isteyen öğrenciler, Bozok Üniversitesine seslerini duyurabilmek için kaldıkları yurdun lambalarını yakıp söndürdü.

Yozgat'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile Bozok Üniversitesinde 24 Ocak tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan bütünleme sınavları 27 Ocak tarihine ertelenmişti. İl merkezinde yarım metreye varan kar kalınlığı, Yozgat Belediyesi tarafından bir çok yolun halen açılmamış olması ve devam eden buzlanma nedeniyle öğrencilerden sınavın yüz yüze değil de online yapılması yönünde bir talep geldi. KYK Yurdunda kalan öğrenciler üniversite yönetimine seslerini duyurabilmek için bu gece saat 21.00'da odalarının ampullerini yakıp söndürüp dikkat çekmeye çalıştı. Çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bozok üniversitesinden şu ana kadar talebe dönük herhangi bir dönüş yapılmadı.

Üniversiteye seslerini böyle duyurdular

Üniversiteye seslerini böyle duyurdular

Üniversiteye seslerini böyle duyurdular

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Yerel

Yozgat, Ocak, kar, Yerel, Haber

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