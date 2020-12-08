Üniversite adaylarına kitap dağıtıldı
08.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:59
Adıyaman'ın Besni ilçesinde üniversite adaylarına kitap dağıtımı gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde üniversite adaylarına kitap dağıtımı gerçekleştirildi.
Besni ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan üniversiteye hazırlık kurslarında okuyan 60 öğrenciye Besni Kaymakamı Nazlı Demir tarafından kitaplar dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Nazlı Demir, öğrencilere başarılar diledi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı