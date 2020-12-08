Üniversite adaylarına kitap dağıtıldı
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Üniversite adaylarına kitap dağıtıldı

08.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:59
Üniversite adaylarına kitap dağıtıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde üniversite adaylarına kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde üniversite adaylarına kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Besni ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan üniversiteye hazırlık kurslarında okuyan 60 öğrenciye Besni Kaymakamı Nazlı Demir tarafından kitaplar dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SODES Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Nazlı Demir, öğrencilere başarılar diledi. - ADIYAMAN

Üniversite adaylarına kitap dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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