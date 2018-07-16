Unesco'ya "Filistin Kültürel Mirasını Koruma" Çağrısı

Filistin Kültür Bakanlığı, UNESCO'ya İsrail'in "Filistin kültürel mirasına yönelik saldırılarını durdurmak" için acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Kültür Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Projeler Başkanı Arif Bekir, İsrail savaş uçakları tarafından cumartesi günü bombalanması sonucu kısmen yıkılan Ulusal Kütüphane binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Bekir, İsrail'in, Filistin'in kültürel mirasına saldırmaya, kültür merkezlerini hedef almaya devam ettiğini belirterek, bu saldırıların halkı, kendisini kültürünü ve kimliğini savunmaktan alıkoyamayacağını ifade etti.

Başkan Bekir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanlık, binanın yeniden imar planının geliştirilmesi üzerinde çalışıyordu. İsrail uçaklarının bombaladığı binada matbaa, kütüphane, tiyatro, kafeterya açarak, Filistin halkına kültürel hizmet sağlamak amaçlanıyordu."

Bekir, bu tür hizmetlerin Gazze Şeridi için kültürel anlamda nitelikli bir yükseliş sağlayacağını dile getirdi.

Ulusal Kütüphane'nin 1995 yılında toplumun kütüphane ihtiyacını karşılamak için kurulduğunu ancak 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada nedeniyle projenin durduğunu ifade eden Bekir, binanın İsrail'in 2008, 2012 ve 2014'te düzenlediği saldırılarda birçok kez zarar gördüğünü aktardı.

Bekir, Filistinli ve Arap entelektüelleri Filistin kültürüne destek vermeye ve İsrail'in kültürel mirasa yönelik suçlarını belgelemek için dayanışmaya çağırdı.

İsrail'in 14 Temmuz'da Gazze Şeridi'ndeki Ulusal Kütüphane'yi hedef aldığı hava saldırısında, bölgenin en önemli kültür merkezleri arasında olan Sanat ve Zanaat Köyü başta olmak üzere çevredeki bazı binalar da hasar görmüştü.

Saldırıda ayrıca 2 çocuk şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.