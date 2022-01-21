Umuteli İle Hayırsever İş Birliği 100 Çocuğu Sevindirdi

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hayırsever bir ailenin bağışlarıyla 100 ihtiyaç sahibi ailenin çocuğuna giyim yardımı yaptı.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bir yandan kendi kaynaklarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatırken bir yandan da yardım yapmak isteyen hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor. Daha önce de Askıda İyilik Hareketi kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla benzer yardımların yapıldığı Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırseverlerin bağışlarını en doğru şekilde ulaştırmaya devam ediyor.

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan bağışlar, kişilerin talebine uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu doğrultuda Almanya'da yaşayan İnegöllü bir aile, vefat eden babaları Cemil Öner adına bağışta bulunarak çocuklara giyim yardımında bulundu.

İnegöl Belediyesi'ni arayan hayırsever aile, babaları Cemil Öner için yardımda bulunmak istediğini belirtti. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sömestr tatili öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için giyim kartlarını hazırladı. Aynı zamanda 100 çocuğa karne hediyesi olan yardımlar, Umuteli ile hayırseverler iş birliğinde ailelere ulaştırıldı. Hediyelerini alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

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