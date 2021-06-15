Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş'la ilgili bir tweeti beğenmesi hakkında kendisini savundu. 'Umut Meraş, Caner Erkin'in kramponlarını taşır' gönderisini beğenen Caner, "Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey yapmam" dedi. Caner'in bu ifadeleri sosyal medyada mizah konusu oldu.