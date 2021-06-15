Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu
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Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş'la ilgili bir tweeti beğenmesi hakkında kendisini savundu. 'Umut Meraş, Caner Erkin'in kramponlarını taşır' gönderisini beğenen Caner, "Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey yapmam" dedi. Caner'in bu ifadeleri sosyal medyada mizah konusu oldu.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in beğendiği bir Tweet gündem oldu. Yıldız oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, Caner'in bu konuyla ilgili kullandığı ifadeleri paylaştı.

Umut Meraş'la kıyaslandığı paylaşımı beğenen Caner'den ilginç savunma: Benim ufaklık yapmıştır

"CANER İLE KONUŞTUM"

Batur Altıparmak, "Ben Caner ile konuştum. Caner bana 'ben beğenmedim, benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam' dedi" bilgilendirmesini yaptı.

İşte Caner hakkında yapılan yorumlar:

Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu
Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu
Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu
Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu
Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu
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Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu - Haberler Spor
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