Ümraniyespor: 0 - 0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniyespor: 0 - 0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ümraniyespor: 0 - 0

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Burak Şeker xx, N. Dinçer Demir xx, Suat Güz xxADANASPOR: Goran xx, Evren xx, Roche xx, Uğurcan xx, Donkor xx, Bruns xx, Celil xx(Rüştü dk.88?), İsmail xx, Serdar xx (Samet dk. 70 x), Ahmethan xx (Orkan dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Burak Şeker xx, N. Dinçer Demir xx, Suat Güz xx

ADANASPOR: Goran xx, Evren xx, Roche xx, Uğurcan xx, Donkor xx, Bruns xx, Celil xx(Rüştü dk.88?), İsmail xx, Serdar xx (Samet dk. 70 x), Ahmethan xx (Orkan dk. 83 ?), Ozegovic xx

ÜMRANİYESPOR: Burak xx, Alim xx, Glumac xx, Vrsajevic xx, Ercan xx, Kayra xx, Serkan xx(Yusuf dk. 82?), Camara xx (Onur dk. 65 x), Oğuz xx (Emre dk. 82?), Del Valle xx, Kehinde xx

Sarı kartlar: İsmail ( Adanaspor ), Ercan ( Ümraniyespor )

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Adanaspor, evinde evinde ağırladığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı.

9'uncu dakikada Ümraniyespor'da Oğuz, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top auta gitti.

31'inci dakikada Ümraniyespor'da sağ kanatta Del Valle'nin ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz'un yaptığı vuruş auta çıktı.

37'nci dakikada Adanaspor'un ceza sahası içerisinde savunmadan seken topa röveşata vuran Camara, topu üstten auta attı.

39'uncu dakikada Adanaspor'da Donkor'un sol kanattan açtığı ortaya İsmail kafayla vurdu fakat kaleci Burak, topu kornere çeldi.

84'üncü dakikada Adanaspor'da Donkor'un sol kanatta verdiği ara pasla topla buluşan Orkan'ın ceza sahası içe açtığı ortada top, kaleci Burak'ın elinde kaldı.


Ümraniyespor: 0 - 0

Ümraniyespor: 0 - 0

Ümraniyespor: 0 - 0

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ümraniyespor: 0 - 0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 21:36:01. #1.17#