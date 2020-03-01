Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde Türkiye zirvede

01.03.2020 01:01 | Son Güncelleme: 01.03.2020 01:01

Antalya Kemer'de başlayan ve Nazım ve Natık Canca anısına yapılan geleneksel Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde 8 sıklette madalyalar sahibini buldu. Türkiye, 4 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya ile ilk sıradaki yerini alırken, Gürcistan 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sıraya adını yazdırdı. Üçüncülük ise 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile Kazakistan'ın oldu.

Antalya Kemer'de yapılan müsabakalarda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Fransa, Avustralya, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Ermenistan ve Polonya olmak üzere, 16 ülkeden 171 kadın ve 344 erkek judoka yer alıyor.Karşılaşmaların bir kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, protokol tribününden izledi.Kupanın açılış töreninde konuşan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türk judosunun öncülerinden Nazım Canca ile judonun gelişimine büyük katkısı olan Natık Canca adına düzenlenen geleneksel turnuvaya katılan tüm ülkelere teşekkür ederek, sporcularına başarılar diledi. Huysuz daha sonra merhum Natık Canca'nın eşi ve eski judo hakemi Nurdan Canca'ya hediye takdiminde bulundu. Açılış töreninden sonra yapılan final müsabakaları sonunda ilk gün sıkletlerinde dereceye girenler ise şöyle belirlendi,

Kadınlar: 40 Kilo: 1. Zeynep Betül Sarıkaya (Türkiye), 2. Nurailym Sarsenbek (Kazakistan), 3. Aysun Ağdeve (Türkiye), 3. Ayşe Naza Özdemir (Türkiye).44 Kilo: 1. Ayşe Öz (Türkiye), 2. Susanna Stepanyan (Ermenistan), 3. Ayşe Nur Sulun (Türkiye), 3. Ecre Alayıldız (Türkiye).48 Kilo: 1. Yaren Kömürcü (Türkiye), 2. Şeyma Yıldırım (Türkiye), 3. Latifa Abbasova (Azerbaycan), 3. Elif Kurt (Türkiye).52 Kilo: 1. Pihla Salonen (Finlandiya), 2. Aruzhan Yerezhepova (Kazakistan), 3. Meryem İclal Arslan (Türkiye), 3. Reyhan Oğuz (Türkiye).

Erkekler: 50 Kilo: 1. İbrahim Demirel (Türkiye), 2. Murad Gulmammadov (Azerbaycan), 3. Malkhazi Bandzeladze (Gürcistan), 3. Grigorii Shvetsov (Rusya).55 Kilo: 1. Giorgi Sardalashvili (Gürcistan), 2. Kako Chapurshvili (Gürcistan), 3. Lom Ali Khamzatov (Rusya), 3. Olzhas Kumar (Kazakistan).60 Kilo: 1. Merey Markhanbetov (Kazakistan), 2. Olzhas Yerengabov (Kazakistan), 3. Tengo Zirakashvili (Gürcistan), 3. Seymur Majidli (Azerbaycan).66 Kilo: 1. Kote Kapanadze (Gürcistan), 2. Nodar Dzamashvili (Gürcistan), 3. Nursultan Zaizagaliyev (Kazakistan), 3. Asian Kamurzoev (Rusya).

Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda bugün kadın ve erkeklerde dörder sıklette madalyalar sahiplerini bulacak.

- Ankara

Kaynak: DHA