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Ümit Vural: "Yıllık 20 milyon dolar ihracat hacmimizle ekonomiye katkı sağlıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ümit Vural:

Narenciyenin anavatanı olan Mersin'de faaliyetlerini sürdüren Vural Grup, yıllık 20 milyon dolar ihracat hacmi ile Moldova başta olmak üzere, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Hollanda, Kosova, Makedonya, Azerbaycan ve Irak'a ürün gönderiyor.

MERSİN (İHA) - Narenciyenin anavatanı olan Mersin'de faaliyetlerini sürdüren Vural Grup, yıllık 20 milyon Dolar ihracat hacmi ile Moldova başta olmak üzere, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Hollanda, Kosova, Makedonya, Azerbaycan ve Irak'a ürün gönderiyor.

Avrupa pazarında daha fazla yer edinmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, "Narenciye alanında büyük bir ağa sahip olan Mersin'de Vural Tarım olarak yıllık 20 milyon dolar ihracat hacmimizle kentimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Her geçen yıl ihracat yaptığımız ülkeler arasına bir yenisini daha ekliyoruz. Hedefimiz; Avrupa pazarında daha fazla yer bulup, Mersin narenciyesini tüm dünyaya tanıtmaktır. Şu anda 9 ülkeye ihracatımız söz konusu. Birçok ülke ile de bağlantılarımız var. Yoğun çalışmalarımız neticesinde ülke sayımızı ve ihracat rakamlarımızı daha üst seviyelere taşıyacağız" dedi.

"Mersin narenciyesi değer görüyor"

Gönderdikleri ürünlerin birçok ülkede kabul gördüğünü belirten Vural, "Mersin narenciyesi birçok ülkede kabul görüyor. Talepler oldukça sevindirici. Mersin iklimi ve lokasyonu ile kaliteli narenciyenin en iyi yetiştiği nadir bölgelerden birisidir. Biz de Mersin'in bize sağladığı bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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