Ümit Vural: "Mersin ekonomisi yatırımlarla güçlenecek"
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Ümit Vural: "Mersin ekonomisi yatırımlarla güçlenecek"

Ümit Vural: 'Mersin ekonomisi yatırımlarla güçlenecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, Mersin'in potansiyel bir kent olduğunu belirterek, kent ekonomisinin ancak doğru yatırımlarla güçleneceğini söyledi.

Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, Mersin'in potansiyel bir kent olduğunu belirterek, kent ekonomisinin ancak doğru yatırımlarla güçleneceğini söyledi.

Mersin'deki yatırımları ile ilgili konuşan Vural, Mersin'in sağladığı avantajların iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Mersin'in çok fonksiyonel ve aynı zamanda fonksiyonlarını iyi değerlendirmek için potansiyel bir kent olduğunu vurgulayan Vural, "İhracat bir kentin gelir değerini artıran en önemli unsurdur. Mersin'e baktığımızda Türkiye'nin önde gelen limanlarına sahibiz, bu da Mersin ihracatını olumlu yönde etkileyen bir değerdir. Bunun yanı sıra Çukurova Bölgesel Havalimanının açılması ile birlikte ihracat noktasında yeni bir kanal daha oluşacaktır. Havalimanı ile birlikte Mersin hem ticari hem de turizm açısından birçok ili geride bırakmış olacak. Vural Grup olarak tarım alanında narenciye ihracatı yapıyoruz. İhracat noktasında hemen hemen Mersin'in bize sunduğu ayrıcalıkları en iyi şekilde değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Vural Tarım ile birlikte Mersin'den birçok ülkeye ürün gönderiyoruz. Üretim ve ihracata büyük ölçüde önem verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Bunun dışında Şahutoğlu Petrol ile akaryakıt sektöründe uzun süredir varlığımızı sürdürüyoruz. Biz de aldığımız bu güçle birlikte bölgemizde iyi bir bayi olduğumuzu her fırsatta kanıtlıyoruz. Vural İnşaat ile birlikte inşaat sektöründe de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mersin'de yeni inşaat projelerimiz ile birlikte yakın zamanda yatırım yapmaya hazırlanıyoruz. Yine son yatırımımız olan Makdis Pırlanta markasını da Mersin'e getirmenin mutluluğunu yaşadık. Bir alışveriş merkezi içerisinde açtığımız mağaza ile pırlanta sektöründe de Mersinlilerin hizmetindeyiz. Yaptığımız bütün yatırımlar Mersin'dedir" dedi.

Yeni istihdam alanları oluşturmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Vural, "Uzun yıllardır çalışma hayatının içerisindeyim. Çalışmaktan hiçbir zaman zarar görmedim. Sürekli yatırım yapma isteğim de bundan kaynaklıdır. Kendime daha fazla çalışacağım alanlar oluşturuyorum. Yeni yatırım alanları oluşturmanın en önemli tarafı da bünyenizdeki istihdam sayınız artıyor. Birçok kişiye ve ailesine iş imkanı sağlamış oluyorsunuz. Yatırımdan bugüne kadar hiçbir zarar görmedim. Bu yüzden her fırsatta yatırım yapmayı kendime görev edindim. Dediğim gibi Mersin'de yatırım yapmak için çok uygun bir kent. Buradan iş dünyasına da kentimize sürekli yeni iş alanları açma konusunda çağrıda bulunuyorum. Oluşan her yeni yatırım alanları Mersin'e değer katacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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