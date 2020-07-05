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Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın

Yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık yapan teknik direktör Ümit Özat, sarı-lacivertli camiadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Ali Koç'a sert eleştirilerde bulunan Özat, Türk futbolundaki düzensizliğe de vurgu yaptı.

05.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:07

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, teknik direktör Ümit Özat, Radyo Gol Fiesta programında Burcu Eken'in konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ümit Özat'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan noktalar şöyle;

Yorumculuk yaptığım dönemde Simge Fıstıkoğlu'na "Kadınla futbol konuşmam" demedim. Cinsiyetçi bir yaklaşımda bulunmadım.Ben futbolu bilmeyen kimseyle futbolu konuşmam. O gün orada olay çok farklı yansıtıldı. Aslında o gün bana bu tepkileri verenler, dönüyorlar dolaşıyorlar kapalı kapılar ardında bana hak veriyorlar. Benimle futbol konuşan kadınlar ya hava durumu sunuyorlar ya da siyasi program yapıyorlar. Simge'de şu an futbol programı değil hava durumu sunuyor. Sanırım zamanında ne kadar doğru söylediğim ortada.

"BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR VE TRABZONSPOR'U KUTLUYORUM"

Bu sene futboldan bir şey anladık dersek yalan olur. İlk defa üç büyük takım yarışın içerisinde değil. Özellikle 10 senede 8 şampiyonluk alan Galatasaray'ın bu duruma düşeceğini hiç düşünmüyordum. Beşiktaş ise çabuk hoca değişikliğine gitti. Sergen Yalçın ile bir yükselişe geçti fakat seneyi kaybetti. Fenerbahçe, kendi içinde birliği ve beraberliği sağlayamadığı için maksimum 2 ya da 3 yılda bir şampiyon oluyor.İşlerin yanlış gittiğini 2 sezondur görüyoruz. Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor'u kutluyorum. Aynı yarışın içerisinde onlarda var ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyorlar. Anadolu takımlarının yükselişe geçmesi bu takımların doğru yolda olduğundan dolayı değil üç büyük kulübün doğru işleri az yapmasından kaynaklanıyor. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bütçesi her kulüpten fazladır. Dolayısıyla seyircisiz futbol ile ligin tadı tuzu yok demek çok doğru olur.

"ALİ KOÇ DEĞİL İSTERSEN DONALD TRUMP OL, BU ŞEKİLDE BAŞARILI OLAMAZSIN"

Aziz Yıldırım'ın son dönemleri çok fazla hata yaptığı için iyi gitmedi. İnsanlara küsüldü, kapalı kapılar arkasında üstleri çizildi. Bugün Fenerbahçe'nin durumuna bakınca geçmişten bir farkının olmadığını görüyorum. Önce kini, kibri ve nefreti üzerinden atacaksın. Ali Koç değil istersen Donald Trump ol bu şekilde başarı yakalama şansın yok. "Düşmanımın düşmanı dostumdur" zihniyeti ile kulüp yönetilmez. Bunları eleştiren bunların düşmanı oluyor. Aziz Yıldırım döneminde de bu vardı. İnsanlar zannediyor ki bizim aramızda sorun yok. Aziz Yıldırım sırf onu eleştirdiğim için yıllarca benimle konuşmadı. Aziz Yıldırım ile FETÖ dönemlerinde yakın oldum. Şimdi diyorlar ki "yok, Aziz Yıldırımcı".

"BİR YIL DAHA ŞAMPİYON OLMAZSA STADIN ÖNÜNDEN GEÇEMEZ"

Fenerbahçe tarihine geçmiş oyuncuların fotoğraflarını koridorlardan indirebilirsiniz lakin tarihten silemezsiniz. Karton taraftar uygulamasına tüm takım kaptanlarını koymuşlar beni koymamışlar. Onlara diyorum ki "Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok". Benim fotoğrafımı koysanız ne olur, koymasanız ne olur! Ali Koç, 1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadyumun önünden geçebiliyor mu?

"FETÖ TEMİZLİĞİ"

Türkiye'de hala FETÖ'cü başkan, yönetici, teknik direktör ve futbolcu var. FETÖ temizliği diyorlar henüz öyle bir temizlik yok. Bunlar temizlenmeden de Türk futbolunda başarı gelmez.

"DÜZENİN OLMADIĞI YERDE SİSTEM OLMAZ"

Önümüzdeki sezon proje takım olursa çalışmak istiyorum. Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan her takım, Süper Lig'de hemen hemen her kulüp 3 hoca değiştirmiş. Düzenin olmadığı yerde sistem olmaz. Böyle bir düzende hocalık yapmak çok zor oluyor. Parayı veren düdüğü çalmaya çalışıyor. Her başkanın içinde %99 teknik direktör olma hayali var. Hepsi bizden iyi bildiği için bu kadar çok değişim oluyor. Aynı şeyler yapılarak farklı sonuçlar alınmaz.

Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Haber Yorumları (1)
GÖKHAN: Adam gibi adam.çokta doğru konuşmuş
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500
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