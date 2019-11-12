Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına başladı
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
12.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:54
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki ay-yıldızlılar, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde çalıştı.
Milli takımda sakatlığı bulunan Ravil Tagir, aday kadrodan çıkarıldı.
Kaynak: AA