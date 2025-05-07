Ümit Karan hangi takımlarda oynadı? sorusu, hem futbolseverlerin hem de spor tarihiyle ilgilenenlerin sıkça aradığı başlıklar arasında yer alıyor. Karan, kariyerine Almanya'da başlamış, Türkiye'de ise başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüpte başarıyla forma giymiştir. Peki, Ümit Karan hangi takımlarda oynadı?

ÜMİT KARAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1. Türkiyemspor Berlin (1995–1996)

Ümit Karan'ın profesyonel futbol kariyeri Almanya'da, Berlin merkezli Türkiyemspor Berlin takımında başladı. Bu kulüp, onun yeteneklerini sergilediği ilk profesyonel platform oldu.

2. Gençlerbirliği (1996–2001)

1996 yılında Türkiye'ye transfer olan Ümit Karan, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne katıldı. Ankara temsilcisinde geçirdiği 5 sezonda hem gol yollarında etkili oldu hem de Türk futbolunun dikkatini çekti. 136 maçta 50 gol attı.

3. Galatasaray (2001–2009)

Ümit Karan'ın kariyerindeki en parlak dönem Galatasaray formasıyla yaşandı. 2001 yılında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Karan, 8 yıl boyunca bu formayı giydi. Galatasaray'da 170 resmi maçta 72 gol kaydetti ve Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

4. Ankaraspor (Kiralık – 2005–2006)

2005-2006 sezonunda Ankaraspor'a kiralık olarak gönderilen Ümit Karan, burada da etkili bir performans sergiledi. Kiralık oynadığı bu dönemde 27 maçta 13 gol atarak kendisini yeniden kanıtladı.

5. Eskişehirspor (2009–2011)

2009 yılında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Eskişehirspor'a transfer oldu. 2 sezon forma giydiği Eskişehirspor'da 41 maça çıkan Karan, 11 golle takımına katkı sağladı. Bu kulüp, onun aktif futbol kariyerinin son durağı oldu.

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ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğmuş eski Türk millî futbolcudur. 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Futbol kariyerine Almanya'da Hertha Zehlendorf ve Türkiyemspor Berlin takımlarında başlayan Karan, daha sonra Türkiye'ye gelerek Gençlerbirliği'nde oynamış ve burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

2001 yılında Galatasaray'a transfer olan Ümit Karan, burada 2009 yılına kadar forma giymiş ve önemli başarılara imza atmıştır. Galatasaray'da oynadığı dönemde Süper Lig şampiyonlukları yaşamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmiştir. 2009 yılında Eskişehirspor'a transfer olan Karan, 2011 yılında futbol kariyerini sonlandırmıştır.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Ümit Karan, ayrıca televizyon programlarına katılmış ve geniş kitleler tarafından tanınmıştır.