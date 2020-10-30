Ümit Davala: Eşimin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
30.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:42
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, sosyal medyadan eşi Başak Davala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını, kendisinin de bir süre izolasyonda kalacağını belirterek, "Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim" dedi.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, eşi Başak Davala'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Davala, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kuralarına uymayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı