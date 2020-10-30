Ümit Davala: Eşimin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ümit Davala: Eşimin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

30.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:42
Ümit Davala: Eşimin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, sosyal medyadan eşi Başak Davala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını, kendisinin de bir süre izolasyonda kalacağını belirterek, "Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim" dedi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, eşi Başak Davala'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Davala, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kuralarına uymayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Mesut Yılmaz Geert Wilders Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Eser Yenenler Burak Özçivit Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümit Davala: Eşimin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 18:42:06. #1.15#
title