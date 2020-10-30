Ümit Davala: Eşimin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, sosyal medyadan eşi Başak Davala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını, kendisinin de bir süre izolasyonda kalacağını belirterek, "Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim" dedi.