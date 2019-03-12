Ümit Bener Ayla Yeniden Başkan

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin yeni dönemde de başkanı Ümit Bener Ayla oldu.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren ve geçen günlerde İcra Komitesi seçimlerini tamamlayan TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkan ve başkan yardımcılarını belirledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi'nin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yapılan oylamayla Ümit Bener Ayla İcra Komitesi üyelerinin oybirliğiyle tekrar başkan seçilirken, başkan yardımcılıklarına ise Murat Ataseven, Osman Özkoç, Tahsin Araboğlu, Kenan Yıldızoğlu, Onur Bahattin Yılmaz, Mustafa Çelebi ve İlker Fişekci getirildi.

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesine yeni dönemde başarı temennisinde bulundu.

Ayla: "Girişimcilik adına güzel işler başaracağız"

TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına tekrar seçilerek, güven tazeleyen Ümit Bener Ayla, kendine gösterilen güvene layık olmak için elinden gelen çalışmayı göstereceğini belirtti. Yeni dönemde ekip ruhuyla çok güzel işler başaracaklarına inandıklarını belirten Ayla, "Kurulumuz, girişimcilik kültürünün gelişmesi adına önemli bir görev üstlenmiş olan ve bu bağlamda büyük emek harcayan arkadaşlarımızın bir araya geldiği bir çatı sivil toplum örgütüdür. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Bu nedenle birbirimize destek olabilmemiz çok önemli. Yapacağımız çok iş var. İnanıyorum ki sinerjisi yüksek, ulusal bağlamda da etki oluşturacak sürdürülebilir faaliyetler gerçekleştireceğiz. Amacımız gençlere girişimcilik gibi önemli bir alternatifi anlatmak. Biz zaten girişimcilik genlerine sahip bir toplumuz. Çok güzel bir ekibimiz var. Odamız Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Salih Zeki Murzioğlu başta olmak üzere yönetimimizin de desteğiyle girişimcilik adına güzel işler başaracağımıza inanıyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA