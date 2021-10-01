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ULUTEK Teknopark, 'partnerim' projesiyle teknoloji köprüleri kuruyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ULUTEK Teknopark, 'partnerim' projesiyle teknoloji köprüleri kuruyor

ULUTEK Teknopark Yönetimi, ULUTEK Partnerim Platformu kapsamında bölgede faaliyet gösteren 160'ı aşkın firmanın potansiyel çözüm ortaklarına ulaşabilmeleri hedefiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

BURSA (İHA) - ULUTEK Teknopark Yönetimi, ULUTEK Partnerim Platformu kapsamında bölgede faaliyet gösteren 160'ı aşkın firmanın potansiyel çözüm ortaklarına ulaşabilmeleri hedefiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz beraberindeki heyetle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürü Latif Deniz, Ticaret Bakanlığı Bursa İl Müdürü İsmail Aslanlar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bursa Belgelendirme Müdürü Asu Kornoşor, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Şendoğan, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Müşteri İlişkileri Yöneticisi Zafer Pehlivan ve Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar'ı ziyaret etti. Görüşmelerde ULUTEK Partnerim portalı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. İrfan Karagöz, "ULUTEK Partnerim platformu, sanayi ve Teknopark bünyesindeki teknoloji geliştiriciler arasında köprü kuracak" dedi.

Türkiye ve dünya çapında büyük başarılara imza atan çözüm ortaklarının Bursa sanayicisiyle buluşması gerektiğini belirten İrfan Karagöz, "Kazan-kazan modeliyle hayata geçirdiğimiz ULUTEK Partnerim Platformu, kentimizin teknoloji ve inovasyon odaklı gelişimine katkı sağlayacak. Ortaklaşa yürütülecek çalışmalar sayesinde sanayinin ihtiyacını yüksek kaliteli katma değerli ürünler üreterek karşılayacak olan platformumuzdan talepte bulunan firmalara ULUTEK Teknopark Yönetimi olarak biz yönlendireceğiz. 'Bursa Sanayisi Bursa'dan Besleniyor' sloganından hareketle gerçekleştirdiğimiz platformumuzda bulunan ULUTEK Teknopark firmalarımız, katma değer üreten, yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bursa sanayisi Yazılım, bilişim, elektronik, enerji, otomotiv, makine, imalat sanayi, savunma sanayi, havacılık, tarım, gıda, sağlık, kimya ve çevre sektörlerinde faaliyet gösteren Ulutek Partnerim çözüm ortaklarının sunduğu güç birliğinden faydalanabilir" ifadelerini kullandı. - BURSA

ULUTEK Teknopark, 'partnerim' projesiyle teknoloji köprüleri kuruyor

ULUTEK Teknopark, 'partnerim' projesiyle teknoloji köprüleri kuruyor

ULUTEK Teknopark, 'partnerim' projesiyle teknoloji köprüleri kuruyor

ULUTEK Teknopark, 'partnerim' projesiyle teknoloji köprüleri kuruyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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