Uluslararası Türkmenbaşı Limanı Açılış Töreni

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un kalkınma vizyonu projelerinden olan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı hizmete açıldı.

Limanın açılışı, Türkmenbaşı ilinde Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde düzenlenen törenle yapıldı.

Türk müteahhitlik şirketi GAP İnşaat tarafından Hazar Denizi kıyısındaki Awaza bölgesinde inşa edilen liman, Türkmenistan'ın yanında denize kıyısı olmayan birçok ülkenin dışarıya açılan önemli bir kapısı olacak.

Çin ile Avrupa arasındaki ulaşım yollarına alternatif ve tamamlayıcı olarak hizmet verecek liman, Asya ile Avrupa arasında büyüyen ticaret hacmine de yenilikçi lojistik çözümleri sunacak. Bu çerçevede, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya 45 günde ulaşan kargoların 15 günde ulaşması sağlanacak.

Hazar Denizi kıyısındaki en büyük liman olma özelliğine sahip Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. 230 bin metrekarelik alanda kurulan araç ve yolcu terminali, yılda 300 bin yolcu ve 75 bin araca hizmet verebilecek.

Alanı 1,5 milyon metrekareyi aşan limanda, dünya standartlarında çevre düzenlemesi yapmak amacıyla 9 milyon metreküp derinleştirme çalışması ve 5 milyon metreküp deniz yüzeyi doldurma çalışması yapıldı.

Limana Guiness'ten çifte rekor

Uluslararası "yeşil liman" standartlarına sahip limanın yanında göçmen kuşların geçici konaklamaları için özel barınak inşa edildi. Liman yapımı sırasında denizden çıkarılan kumlarla oluşturulan suni ada, 1,6 milyon metrekarelik genişliğiyle Guiness tarafından "Dünyada kuşlar için deniz seviyesi altında yapılan en büyük ada" unvanını almaya hak kazandı.

Öte yandan, Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, dünyada deniz seviyesi altında inşa edilen en büyük liman olma özelliğiyle de Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Açılış törenine, Ulaştıma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanı sıra farklı ülkelerden çok sayıda bakan, bürokrat ve iş adamı iştirak etti.

Etkinlik kapsamında Türkmenistan'ın milli dansları ve 3 boyutlu projeksiyon gösterisi sergilendi.