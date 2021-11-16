Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye'nin judoda her geçen gün güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Judo Şampiyonası"nın açılış seremonisi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular geçiş yaptı.

Federasyon Başkanı Huysuz, burada yaptığı konuşmada, organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Ukrayna'dan 500 judocunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenmesinin anlamlı olduğunu ifade eden Huysuz, "Federasyonumuzun ve kulüplerimizin desteğiyle güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Olimpik takımın dışında ilk defa bu şekilde uluslararası bir faaliyet yapmış olduk. Türk judosu her geçen gün güzel başarılar elde ediyor. Bu başarıların artması için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da Bakanlık ve Federasyonun katkılarıyla judo branşının geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altyapıya verilen önemle beraber sporun tabana yayılması sağlanmış, sporcu sayıları ve spor yapan vatandaşlar, faal sporcu sayısında, lisanslı sporcu sayılarında ve spor kulüpleri sayısında ciddi artışlara neden oldu. Spor alt yapısında yapılan bu yatırımlar son yıllarda meyvelerini vermeye başlamış, özellikle uluslararası alanda sporcularımız büyük başarılar elde etmişlerdir."

Konuşmaların ardından ilk gün müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona, 19 Kasım'da sona erecek.

AA / Cihan Demirci - Spor Haberleri

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