Uluslararası Judo Federasyonu başkanlığına Vizer yeniden seçildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen kongrede Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) başkanlığına Marius L. Vizer oy birliği ile yeniden seçildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen kongrede Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) başkanlığına Marius L. Vizer oy birliği ile yeniden seçildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu Kongresi, dün Büyükler Dünya Judo Şampiyonası öncesi Budapeşte'de gerçekleştirildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un da oyunu kullandığı kongrede, IJF başkanlığını 2007'den beri sürdüren Vizer, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Marius L. Vizer'in yönetiminden dünya judo camiasının memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Huysuz, yapılan IJF kongresinde bazı kurallarda da değişikliğe gidildiğini belirtti.

IJF Başkanı Marius L. Vizer de seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bunca yıl hepinizle barış, dostluk ve birlik içinde çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Bunlar istikrarlı gelişimin temel direkleridir. Disiplin, saygı ve sadakatle judonun gelişmesi için çalışmak da bir onurdu. Şimdiye kadar judo seviyesini çok geliştirdik, değerlerini dünya çapında paylaştık ve birlikte güzel şeyler başarmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dört yıl boyunca hep birlikte daha iyisini yapacağız, ulusal federasyonları ve kıta birliklerini daha da destekleyeceğiz. Birlik, güven ve dayanışma ile judoyu bir üst seviyeye çıkarabileceğimize inanıyorum. Bugünden itibaren yapacağımız şey bu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak